“Pantanal”: Morte de Tenório abre a última semana do remake na Globo

A última semana de “Pantanal” começa com a morte de Tenório (Murilo Benício), que após anos de maldades enfrentará seus inimigos, que chegaram ao bioma em busca de justiça.

Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (03), o grileiro será assassinado durante o embate contra Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira). Juntos, eles vão de barco para a fazenda do vilão e ficam de tocaia para capturá-lo.

Na mira do vilão de "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) ameaça Tenório (Murilo Benício) com uma zagaia (Divulgação/Globo)

Ao perceber que Alcides está disposto a passar a noite esperando seu alvo passar por ali, o peão considera desistir, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas o amigo está decidido e acaba por convencê-lo a seguir até o fim do plano e, quando Tenório aparece, o namorado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) empurra o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão.

Em "Pantanal", Tenório (Murilo Benício) aponta a arma para Alcides (Juliano Cazarré), mas Zaquieu (Silvero Pereira) o ameaça atirar (Divulgação/Globo)

No encontro com o vilão, o namorado de Maria Bruaca está ao lado do amigo e, rapidamente, verá Tenório com uma arma. Mas, na briga, Zaquieu consegue distrair o grileiro e Alcides aproveita para atingi-lo com uma lança. Por fim, ele será morto e , em seguida, será jogado no rio para servir de lanche para as piranhas.

A notícia da morte se espalha

Com a morte de Tenório, José Leôncio (Marcos Palmeira) será responsável por contar a notícia para Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges). Na cena, o rei do gado vai até a fazenda do grileiro e logo será questionado pela filha dele e Maria Bruaca (Isabel Teixeira): “O senhor sabe alguma coisa do meu pai?”, pergunta a jovem.

"Pantanal": Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges) escutam de Zé Lucas (Irandhir Santos) que Tenório (Murilo Benício) morreu (Reprodução/Globo)

Sem dar meia volta, Zé Leôncio afirma que sabe: “É por isso que estou aqui. Mas, a não é uma boa notícia”, diz o pai de Jove (Jesuíta Barbosa), que está acompanhado de José Lucas (Irandhir Santos), seu filho mais velho. Em seguida, o ex-caminhoneiro revela que Tenório foi morto e deixa Zuleica muito nervosa: “Não... Não pode ser... Não sei de onde você tirou essa loucura, mas isso não faz sentido!”, grita a esposa do grileiro.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Quando acabar, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

