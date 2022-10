Graça de Chocolate com Pimenta: Nívea Stelmann revela por que se afastou da TV

Em "Chocolate com Pimenta", Nívea Stelmann fazia par romântico com Rodrigo Faro (Divulgação/Globo)

Nívea Stelmann voltou às novelas, pelo menos na reprise especial de “Chocolate com Pimenta”, onde interpreta a professora Graça, irmã de Celina, personagem de Samara Felippo.

Mas, aos 48 anos, a atriz não pretende voltar ao ritmo de gravações tão cedo. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, a famosa disse que está se dedicando a família, mas não descarta voltar ao batente: Por enquanto não está nos meus planos”.

Morando nos Estados Unidos, Nívea afirma que não tem problema em rever seus trabalhos na televisão e que sente muito orgulho de todas as personagens que interpretou: “Sou uma pessoa que reconhece as qualidades que tenho e também quando faço um bom trabalho. Eu não sou uma pessoa que se dá chicotada”, garantiu a atriz.

Durante a entrevista, Nívea Stelmann lembrou de sua gravidez, que acabou sendo levada para a história de Graça: “Grávidas ficam mais cansadas e, além disso, fazer uma personagem com a índole dela gerando uma vida não foi nada fácil. Mas valeu a pena”.

A gravidez também trouxe um drama para a atriz, que precisou encarar o desfecho trágico da personagem, que acaba morrendo no parto: “Quando fiz a última cena da Graça, em que ela morre no parto. Foi muito forte porque eu estava grávida de verdade. Lembro que todo o elenco e direção se preocuparam muito comigo. Com a minha cabeça, com o meu bem-estar. Foi uma cena muito difícil, mas que ficou linda.”

Sucesso nas tardes da Globo

A edição especial de “Chocolate com Pimenta” mostrou, mais uma vez, que a Globo deve investir na exibição de novelas no período da tarde. Como aconteceu com “O Cravo e a Rosa”, primeira trama na faixa das 15 horas, o enredo agradou a audiência, deixando a emissora em primeiro lugar.

De acordo com dados prévios do Ibope, a novela de Walcyr Carrasco, que tem Mariana Ximenes e Murilo Benício como protagonistas, registrou ótimos índices, superando em 60% o primeiro capítulo da edição especial de “O Cravo e a Rosa”.

Além da audiência, a produção, que foi exibida originalmente em 2003, dominou as redes sociais, deixando a #ChocolateComPimenta entre as mais usadas. A personagem Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes também foi destaque na web e ganhou uma hashtag.

