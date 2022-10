Além do “É de Casa”, Maria Beltrão deve assumir novo programa na TV Globo

Maria Beltrão é a substituta oficial de Patrícia Poeta no "Encontro" (Reprodução/Instagram)

Maria Beltrão trocou a GloboNews para assumir a apresentação do “É de Casa”, programa exibido aos sábados na Globo. Agora, após um tempo no entretenimento da TV aberta, a jornalista também ganhou uma nova oportunidade durante a semana.

Depois de muita conversa, Maria será a substituta de Patrícia Poeta no “Encontro”, programa diário, que conta ainda com a participação de Manoel Soares, que também fez parte do “É de Casa”.

Após anos no jornalismo, Maria Beltrão estreou no "É de Casa" (Reprodução/Globo)

Bem avaliada no programa semanal, Maria deve gravar alguns pilotos antes de assumir a função. Vale destacar que, como acontecia com Fátima Bernardes e Patrícia Poeta, a jornalista deve comandar o “Encontro”, caso a titular do matinal [Patrícia Poeta] precise se ausentar por algum motivo, como problemas de saúde e férias.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta e Tati Machado revelam amizade fora das gravações do “Encontro”

Até o momento, não se sabe se outras apresentadoras serão chamadas para substituir Patrícia, que era a principal substituta de Fátima Bernardes, mas também alternava com Ana Furtado, que deixou a Globo em 2022, e Fernanda Gentil, que segue sem projetos desde o fim do Zig Zag Arena, em 2021.

Patrícia Poeta assumiu o "Encontro" no lugar de Fátima Bernardes (Divulgação/Globo)

Maria Beltrão definitiva no “Encontro”?

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo Bianco durante o “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, Maria Beltrão também pode assumir oficialmente o encontro em abril de 2023, ocupando de vez o posto de Patrícia Poeta, que vem recebendo inúmeras críticas nas redes sociais.

Segundo ele, a ex-GloboNews teria feito algumas exigências para assumir o programa diário, que trocou de horário com o “Mais Você”, como a realização de coberturas externas em ocasiões especiais, como tragédias ou furos de reportagens, deixando o matinal com mais espaço para as notícias do dia.

"Encontro": Maria Beltrão teria pedido mais espaço para as notícias do dia (Divulgação/Globo)

Alessandro Lo Bianco disse ainda que a apresentadora do “É de Casa” teria marcado um piloto para o dia 18 de outubro, nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, onde era gravado no passado, antes de Fátima Bernardes mudar para o “The Voice Brasil”.

LEIA TAMBÉM: “Mais Você”: Dados de Fabrício Battaglini vazam durante matéria ao vivo