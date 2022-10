Estrelinha de “Chocolate com Pimenta” abandonou a carreira? Saiba onde ela está

Marcela Barrozo viveu Estelinha em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

A reprise de “Chocolate com Pimenta” fez o público que acompanha as produções da Globo relembrar alguns personagens que fizeram sucesso em 2003, quando a trama foi exibida pela primeira vez, como Estela Albuquerque, ou apenas Estrelinha, papel de Marcela Barrozo.

Que está sumida da TV aberta desde o fim de “Gênesis”, sua última novela feita na Record TV, emissora onde encerrou seu contrato exclusivo em 2017 e, desde então, trabalha por obra: “Agora todo mundo contrata por obra, por isso, fica um pouco mais difícil. Não é uma escolha minha, eu amo trabalhar, amo atuar, mas não depende só de mim”, lamentou a atriz.

Segundo a atriz, que interpretou Estrelinha em “Chocolate com Pimenta”, quem quer seguir a carreira de ator precisa entender a dinâmica da profissão: “”Essa profissão é assim mesmo, uma hora a gente tá trabalhando, depois não tá. Tem que ter a cabeça tranquila em relação a isso, esperar. No momento certo as coisas acontecem”.

Fora da TV, Marcela Barrozo não abandonou a carreira e pensa em retornar para a televisão. Atualmente, ela segue nas redes sociais, onde atua como influenciadora digital e também atua com dublagem: “Eu fiz depois alguns testes, não parei. Mas pretendo continuar, é o que eu amo fazer. A gente fica nessa batalha, estou me aprimorando, estudando, vou continuar assim. Estou sempre na busca de trabalhar como atriz, sempre foi minha prioridade. Quando tudo isso passar, vou estar com força total”.

Além de “Chocolate com Pimenta”, a jovem atriz, que está com 30 anos, fez parte de outras produções da Globo, como “Laços de Família” (2000), “Sabor da Paixão” (20002), “Senhora do Destino” (2004), “Os Amadores” (2005), “JK’ (2006), “Malhação” (2006), “Duas Caras” (2007).

Já na Record TV, além de e “Gênesis”, ela esteve no elenco de “Bela, a Feia” (2009), “Vidas em Jogo” (2011), “José do Egito” (2013), “Pecado Mortal” (2013), “Milagres de Jesus” (2014) e “Os Dez Mandamentos” (2015).

