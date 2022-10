Como fica o futuro da monarquia no Ocidente após a morte de Elizabeth II?

Quando Margareth II, foi proclamada rainha da Dinamarca, em 1972, após a morte de seu pai, o rei Frederico XI, em 14 de janeiro daquele ano, a rainha Elizabeth II já tinha mais de duas décadas de trono.

Agora, 50 anos depois, e aos seus 82 anos, Margareth II, é a última monarca reinante em toda a Europa, após a morte da rainha Elizabeth II em 8 de setembro.

Ela foi a primeira mulher a ser proclamada rainha de seu país, já que Margareth I foi apenas regente de 1375 a 1412. Neste ano, celebrou-se no país o 50º aniversário de seu reinado, um dos mais longos da história de sua nação. Mas após a morte da rainha inglesa, eles decidiram fazer uma pausa nas festividades.

Como fica o futuro da monarquia dinamarquesa?

Segundo matéria publicada na The Guardian, os futuros herdeiros das casas reais ocidentais enfrentam um novo paradigma e a modernização da monarquia, que tem no horizonte homens, mulheres e crianças. Margareth II é a monarca viva com o reinado mais longo do continente europeu e, nesta quarta-feira, 28, o site da Casa Real anunciou que ela retirou o título de príncipe de 4 netos, filhos de Joaquim.

“A partir de 1º de janeiro de 2023, os descendentes de Sua Alteza Real, o príncipe Joaquim, poderão usar apenas seus títulos de conde e condessa de Monpezat, expirando assim seus títulos anteriores de príncipe e princesa da Dinamarca”, escreveu a corte dinamarquesa em um comunicado.

A mãe dos dois filhos mais velhos do príncipe Joaquim disse à mídia dinamarquesa que estava “chocada” com a decisão. “Isso veio do nada. As crianças se sentem excluídas”, disse a condessa Alexandra ao jornal BT. “Eles não conseguem entender por que sua identidade está sendo tirada deles”.