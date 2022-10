Atriz Giovanna Ewbank revela ser demissexual; entenda o que isso quer dizer

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank fez uma revelação sobre a própria sexualidade recentemente. Em conversa com a também atriz Fernanda Paes Leme, ela contou que se identifica como uma pessoa demissexual.

“Minha mãe dizia: ‘Filha, você tem que curtir, você tem que sair’... Mas a gente é demissexual”, revelou a apresentadora.

A fala aconteceu durante o podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por ela própria. No momento, ela conversava com a amiga sobre relacionamentos anteriores ao seu casamento com o ator Bruno Gagliasso - com quem divide a vida há 12 anos.

Ela contou para Fernanda que só teve relações íntimas com quatro pessoas antes do marido. “Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”, relatou.

Recentemente, Giovanna ganhou as manchetes ao defender dois de seus filhos - que são negros - de um ataque racista que eles sofreram em Portugal.

“Todo ato de racismo, ou xenofobia, é condenável e intolerável. Isso é o básico em uma democracia, é intolerável”, disse o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ao se pronunciar sobre o assunto.

Atualmente, Giovanna se prepara para retornar à ficção: em 2023 estreia a série “A Magia de Aruna”, sete anos após seu último papel como atriz.

Afinal, o que significa demissexual?

Não tem nada a ver com a cantora Demi Lovato: a demissexualidade é uma orientação sexual que pode, inclusive, coexistir com outras mais conhecidas.

Em poucas palavras, se identificar como demissexual significa que você precisa construir um laço afetivo antes de surgir uma atração sexual por outra pessoa.

Dessa forma, podem existir pessoas que se identificam como hetero, homo, bi, pan, entre outras e ainda assim se identificar como demissexual.

