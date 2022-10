Além de “Pantanal”, outro clássico da TV Manchete pode ser produzido; saiba qual

Não é só “Pantanal” que voltou a ser exibida na TV. Além da novela de 1990, “Dona Beija”, outro clássico da TV Manchete deve ganhar um remake, mas fora da Globo.

A novela, baseada na história real de Ana Jacinta de São José, que viveu na cidade de Araxá, em Minas Gerais, no século 19, está na mira da plataforma de streaming HBO Max, que também está fechando seu elenco brasileiro para gravar outras produções, além da dramaturgia.

Até o momento, não há informações sobre o elenco, mas a expectativa é que Grazi Massafera acerte com a plataforma para estrelar a novela da HBO Max, assumindo a personagem que foi imortalizada pela atriz Maitê Proença, que tornou famosas as cenas em que cavalgava nua.

Mais sobre os bastidores do remake de "Dona Beija"

Caso o projeto caminhe, a produção deve ser gravada pela produtora A Floresta, que no final de 2021 anunciou os planos de criar um remake da novela, que foi exibida pela TV Manchete, em 1986.

O autor português e vencedor do Emmy, António Barreira, está por trás do novo texto. Segundo o site História da TV, ele estava dividindo o roteiro com Renata Jhin, filha da autora Elizabeth Jhin, mas ela deixou a produção e foi substituída por Daniel Berlinsky.

Até o momento, o remake de “Dona Beija” segue sem um diretor. Mas, segundo Patrícia Kogut, do O Globo, a HBO Max pretende colocar as ex-diretoras da Globo Maria de Médicis e Denise Saraceni no comando.

Sucesso na extinta TV Manchete

“Dona Beija” foi uma das maiores produções da TV Manchete, que pertencia a Adolpho Bloch. Produzida dentro dos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, ela teve um investimento milionário e foi a segunda produção em teledramaturgia do canal.

Novela "Dona Beija" pode ganhar remake no streaming (Reprodução/Instagram)

Na época, Bruna Lombardi chegou a ser cogitada para o papel principal, mas acabou sendo substituída por Maitê Proença, que se destacou, chegando a posar para diversas revistas.

Além dela, Gracindo Júnior, Bia Seidl, Sérgio Britto, Arlete Salles, Sérgio Mamberti, Marilu Bueno, Antônio Pitanga, Tarcísio Filho e Gisele Fróes fizeram parte do elenco.

