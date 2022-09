Proibidos de falar em “A Fazenda 14”: Peões já deram sinais em quem votariam

No próximo domingo (02), os brasileiros vão eleger quem será o presidente do país pelos próximos quatro anos, mas os famosos que estão em “A Fazenda 14″ não conseguirão ir até o local de votação, já que estão confinados na sede do reality show da Record TV, onde também não podem ficar comentando sobre o assunto.

Mas, segundo o Uol, antes das eleições de 2022 começarem, alguns participantes do reality rural já tinham dado pistas em quem votariam, caso não tivessem fechado um acordo com a emissora de São Paulo.

Então, confira abaixo as polêmicas envolvendo os peões da 14ª temporada e os candidatos à presidência!

Kerline Cardoso

Antes de entrar em seu segundo reality show, a ex-BBB estava atuante em seu perfil oficial no Instagram, onde deu pistas que votaria em Lula, candidato que segue.

Dentro de “A Fazenda”, Kerline também fez críticas ao atual presidente do Brasil, de maneira discreta, durante uma conversa com Tati Zaqui: “A maioria do Brasil é cega para algumas coisas. Basta ver nosso presidente”, disse a influenciadora digital.

Alex Gallete

O ator, que participou do “A Casa”, também já mostrou em suas redes sociais que é “fora Bolsonaro” ao postar uma foto recebendo a dose da vacina contra covid-19:. “Vacinada! Fora Bolsonaro”, escreveu.

Deborah Albuquerque

A principal rival de Deolane Bezerra não é de falar sobre política em suas redes sociais, mas a ex-Power Couple, segundo o Uol, recebeu o título de “Barbie Fascista”, após xingar a ex-presidente Dilma Rousseff.

Deolane Bezerra

LEIA TAMBÉM: Programa de Jojo Todynho na TV ganhou data de estreia; confira

Já que citamos a advogada do reality show, a famosa não é muito de comentar sobre os problemas políticos. Mas, de acordo com Chico Barney, a influenciadora digital teria dado uma “espinafrada” em Sérgio Moro durante a coletiva de imprensa de “A Fazenda 14″.

Bárbara Borges

A atriz nunca falou quem seria o seu candidato à presidência da república. No entanto, durante a pandemia, ela usou suas redes sociais para falar sobre a vacinação: “Eu estou em isolamento. Sou a única da casa positiva. Estou cuidando dos sintomas que ainda tenho, mas estou bem. Felizmente vacinada”.

Thomaz Costa

O ex-Carrossel também não comenta sobre o seu candidato nas eleições de 2022. Mas, o famoso já fez uma live dizendo que não tomaria vacina porque tinha resistência contra o vírus. Porém, ao participar da 1ª temporada de “Ilha Record”, o ator precisou dar o braço a torcer e tomou as doses obrigatórias.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Tiago falou sobre namoro com mãe de Neymar: “”Inventaram coisas”