Programa de Jojo Todynho na TV ganhou data de estreia; confira

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

A partir da próxima segunda-feira (03), Jojo Todynho estará de volta com o seu talk show. Depois de uma bateria de gravações, a famosa finalmente estreia a 2ª temporada do “Jojo Nove e Meia”, no Multishow.

Agora, o programa não será exibido toda quinta-feira, mas de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 22h45, mostrando que a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ conquistou o seu espaço no canal fechado da Globo.

Com 15 episódios inéditos, a nova edição do “Jojo Nove e Meia” começa com novidades. A primeira é que o programa de entrevistas conta com plateia, um desejo antigo de jojo. Além disso, o cenário mudou e está mais espaçoso.

Cauã Reymond e Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

“Eu sou apaixonada por televisão. Sou cantora, mas sempre gostei desse lado de apresentar, então para mim é uma realização muito grande voltar com a segunda temporada do Jojo Nove e Meia no Multishow. Isso só confirma o sucesso que foi o programa. É maravilhoso ter esse espaço para me expressar e estou muito feliz com essa nova fase”, comemora Jojo Todynho.

Logo no programa de estreia, Jojo entrevista Cauã Reymond, que lembra de sua trajetória na TV Globo e também conta como entrou no Jiu Jitsu. O galã das novelas também fala sobre paternidade, bullying e autoestima.

Outra novidade do “Jojo Nove e Meia” são os quadros, que vão tirar os convidados da zona de conforto. Neste ano, Jojo Todynho comanda o Gêmeo Bom X Gêmeo Mau, onde os dois improvisam baseados em situações propostas por Guto TV.

Jojo Todynho entrevista Grazi Massafera na 2ª temporada do Jojo Nove e Meia (Guilherme Celestino/Multishow)

Além de Cauã Reymond, o talk show terá Cacau Protásio, Deborah Secco, Duda Beat, Grazi Massafera, Jessica Ellen, Jonathan Azevedo, Lília Cabral, Majur, Miá Mello, Mônica Martelli, Rodrigo Sant’Anna, Tiago Abravanel, Valeska Popozuda e Vitão como convidados.

Além do programa no Multishow, Jojo Todynho e Caroline Amanda comandam um podcast de mesmo nome, que recebe os mesmos convidados da TV. O projeto ficará no canal Humor Multishow no YouTube e será postado de segunda-feira a sexta-feira, às 12 horas.

