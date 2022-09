“Pantanal”: Aline Borges assume qual foi o maior erro de Zuleica na novela

No remake de “Pantanal”, Zuleica (Aline Borges) entrou no meio da segunda fase da trama e apresentou um enredo que, aos poucos, foi chocando o telespectador, já que ela nunca escondeu dos filhos ser casada com um homem casado e, mais na reta final, que foi estuprada por um médico.

Mas, com o fim das gravações e a chegada da última semana de “Pantanal”, a intérprete da personagem revelou qual foi o maior erro da enfermeira: “Zuleica errou quando escolheu ficar com Tenório lá atrás, disse ela, em uma entrevista à revista Quem.

Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício) são amantes no remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo Aline, sua personagem tem um papel importante e que deve servir para as pessoas refletirem: “A arte imita a vida e é preciso que por meio dela a gente reflita a nossa sociedade, as opressões, esse lugar da mulher que acaba subjugada e se permitindo passar por opressões de homens que têm o pensamento cômodo. Tenório acha que mulher é menor, que mulher nasceu para servir”, disse.

Ao contrário de Zuleica, que deixou o emprego para viver uma vida ao lado de Tenório (Murilo Benício) no Pantanal, Aline Borges garante que nunca aceitaria viver como sua personagem: “Hoje, com a minha consciência, jamais. Mas tenho 47 anos”.

Com a morte de Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges) vira dona da fazenda no Pantanal (Paulo Belote/Globo)

Durante a entrevista à Quem, Aline Borges contou que também viveu uma relação abusiva: “Aos 20 anos, eu me coloquei em situações não parecidas com a de Zuleica, mas tão ruins quanto. Foram situações em que não conseguia enxergar o meu valor porque eu estava ali para apoiar aquele homem”, contou a atriz.

Zuleica fica viúva em “Pantanal”

A morte de Tenório (Murilo Benício) está se aproximando e, além de ser uma das cenas mais marcantes do remake de “Pantanal”, ela vai mudar o destino de Zuleica.

Ao saber da morte do grileiro, a mãe de Marcelo (Lucas Leto) fica desesperada, mas decide morar no Pantanal e cuidar dos filhos e da fazenda que pertenceu ao vilão da novela da Globo. Depois da morte do marido, ela resolve investir em gado, assim como faz Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e vai reerguer a vida financeira de todos, tornando-se uma “rainha do gado”.

