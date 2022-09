‘Pânico 6’: Franquia de terror pode estar longe de acabar com espaço para mais sequências

Em entrevista ao Collider, Kevin Williamson, produtor do terror slasher ‘Pânico 6’, afirmou que a franquia tem um futuro promissor. De acordo com ele, há possibilidade de estender as sequências por conta da variação de assassinos em cada filme.

“Acho que agora pode continuar. Sei que já estive errado outras vezes, mas este último foi um sucesso. Acho que uma das coisas maravilhosas sobre Pânico é que existe um assassino diferente a cada filme. Ghostface muda a cada filme, então temos sempre a oportunidade de mudar a motivação e a história. Sempre poderemos subverter um pouco as coisas, já que o primeiro Pânico foi feito justamente para isso.” Revelou o produtor.

As filmagens de ‘Pânico 6′ tiveram seu encerramento em Montreal, com direito a conteúdo de bastidores e revelações inéditas sobre a produção de terror. Vale lembrar que a franquia ficou na geladeira por um tempo, retornando aos cinemas no início de 2022 com a reunião do elenco antigo e atual.

Sequência mais aterrorizante já produzida

Com as cenas de ‘Pânico 6′ tendo o cenário em Nova York – longe de Woodboro pela primeira vez – as coisas serão ainda mais diferentes do que as sequências anteriores. Melissa Barrera revelou ao Collider que o filme será ainda mais aterrorizante que os outros por se passar em outra cidade.

Segundo Barrera, a falta de empatia e preocupação dos habitantes da cidade será um fator determinante para as cenas de angústia. Isso acontecerá porque jamais viriam em socorro de alguém que clamasse por ajuda nas ruas.

“É umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.

A sequência está prevista para chegar aos cinemas no dia 31 de março de 2023. Prepare sua pipoca – e um esconderijo caso o Ghostface apareça para te assombrar...

