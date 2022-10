Novo trailer de ‘Halloween Ends’ é divulgado e revela confronto ‘pesado’ entre Michael Myers e Laurie Strode

Após anos de franquia, o terror slasher de ‘Halloween’ finalmente termina com um desfecho para o assassino mascarado, Michael Myers. Um trailer assustador foi divulgado nesta terça-feira (27), revelando o retorno do vilão depois de quatro anos e seu confronto com a sobrevivente protagonista, Laurie Strode.

Além de teasers, a Universal Pictures também lançou um vídeo sobre ‘Halloween Ends’, no qual Jamie Lee Curtis, intérprete de Laurie, contou sua experiência de fazer parte da franquia desde 1978. A atriz comentou sobre o que pode ser esperado pelo público no fim deste ciclo. “O filme é sobre o acerto de contas final de Laurie e Michael”, revelou a atriz.

Previsto para ser lançado no dia 13 de outubro nos cinemas brasileiros, o longa baseado na história criada por John Carpenter e Debra Hill conta com a produção de Jason Blum. Com a direção de David Gordon, o terror slasher possui grandes nomes do cinema como Jamie Lee Curtis, Nick Castle, James Jude Courtney, Will Patton, Kyle Richards, Michael O’Leary, Omar Dorsey e Andy Matichak.

Veja mais: ‘Pânico 6′: Franquia de terror pode estar longe de acabar com espaço para mais sequências

Assista ao trailer:

Morte icônica do filme oficial de 1978 é recriada em ‘Halloween Ends’

Perto de chegar ao fim da franquia (até o momento), o filme termina como o último volume da trilogia iniciada novamente pela Blumhouse. O longa terá a última aparição da atriz Jamie Lee Curtis, dando vida a final girl Laurie Strode. ‘Halloween Ends’ também fará uma homenagem ao filme original de 1978.

David Gordon Green descartou todas as sequências anteriores e trabalhou com uma continuação direta do filme original de John Carpenter com a nova trilogia. Após ‘Halloween’ (2018) e ‘Halloween Kills’ (2021), o último volume chega em outubro deste ano para encerrar a trilogia.

Ao divulgar novas cenas em um comercial de TV postado no YouTube, a cena icônica do filme de 1978 é revelada.

O filme de Carpenter de 1978 mostra Bob Simms (John Michael Graham) sendo morto de maneira parecida, quando Michael o levanta pelo pescoço contra uma porta da despensa antes de esfaqueá-lo no peito.

Após ficar suspenso no teto no quarto andar de cima, Laurie Strode descobre o corpo de Bob que, até então, não tinha conhecimento do verdadeiro assassino por trás da brutalidade.