Mãe de Luísa Sonza revela decoração luxuosa feita por ela em sala de estar

Com quase 160 mil seguidores em suas redes sociais, Eliane Gerloff compartilhou uma transformação realizada por ela com os internautas. A mãe de Luísa Sonza mostrou os detalhes de uma sala de estar que recebe luz natural decorada por ela.

“Não sei você, mas eu passaria horas nesse cantinho relaxando, lendo um livro e ouvindo música. Essa luz natural com o verde das plantas transmite uma paz e estas almofadas traz um aconchego de lar, não acham? É um dos cantinhos que mais amei transformar”, escreveu Eliane na legenda da foto

Com é possível ver nas imagens, o cômodo comporta sofás em tons opacos, além de várias disposições com vasos de plantas, móveis de madeira, e almofadas com contrastes de branco, azul e estampas.

Confira as imagens abaixo:

Veja mais notícias sobre famosos:

Internacional: Mansão luxuosa de Alicia Keys avaliada em mais de R$ 100 milhões

Alicia Keys comemora 10 anos do sucesso de ‘Gilr on Fire’ em mansão luxuosa de R$ 160 milhões (Reprodução/Instagram @aliciakeys)

Alicia Keys, 41, usou suas redes sociais no início de setembro para compartilhar a comemoração do sucesso de 10 anos de seu hit ‘Girl on Fire’. Em sua piscina da mansão milionária, a cantora realizou uma postagem com um texto relembrando a música.

“Algumas músicas se tornam monstros! Eu amo essa música, porque me lembra quem somos! Essa é a nossa música! Um beijo para Nicki Minaj, Jeff Bhasker, Salaam Remi e Ann Mincieli e meu amor, Swizz Beatz”, escreveu ela na legenda em agradecimento aos compositores da faixa.

Arquitetada por Wallace E Cunningham, a mansão foi anunciada em 2018 por um valor acima do que foi pago pela artista. Contudo, Alicia Keys recebeu um desconto e acabou adquirindo o imóvel em 2020 com um preço menor.

A cantora adquiriu o imóvel por cerca de 20,8 milhões de dólares para fechar negócio. Ela e o marido pagaram menos que a metade do preço original, que custava US$ 45 milhões, segundo a Hello Magazine. Quer saber os detalhes da mansão e conferir fotos? Clique no link abaixo:

Confira: Alicia Keys comemora 10 anos do sucesso de ‘Girl on Fire’ em mansão luxuosa de mais de R$ 100 milhões