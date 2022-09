Juma ameaça outro personagem de “Pantanal” com faca; saiba quem é

Mesmo depois de matar Solano (Rafa Sieg), a raiva de Juma (Alanis Guillen) não passa e, na reta final do remake de “Pantanal”, a protagonista vai se estranhar com outro personagem da novela da Globo, mas ela não vai virar onça.

Nos próximos capítulos da trama, a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) ficará com muita raiva com a invasão de Renato (Gabriel Santana) na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Na cena, o jovem quer vingar a morte de Tenório (Murilo Benício) e vai atrás do responsável, que na sua cabeça é Zaquieu (Silvero Pereira).

Desorientado, o filho de Zuleica (Aline Borges) surge sedento por vingança pela morte do pai e planeja a invasão durante a saída dos peões para uma nova comitiva e ao entrar no galpão ele dá de cara com Zaquieu, seu alvo: “Você que deve ser o famoso o “peão Flozô””, provoca Renato, que começa a discutir com o ex-mordomo.

No final de "Pantanal", Renato (Gabriel Santana) quer vingar a morte de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

Na cena, o personagem de Silvero Pereira avisa que Tenório atirou primeiro e que só tentou se defender, tentando acalmar o jovem. Mas, Renato está com tanta raiva que avisa que fará igual: “Eu vou fazer o mesmo, mas eu não vou errar!”, ameaça o filho do grileiro.

Neste momento, ele engatilha a arma, mas Juma surge e coloca uma faca no pescoço: “Abaixe essa arma... Senão você morre!”, ameaça ela.

"Pantanal": Sozinho, Renato (Gabriel Santana) invade a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para matar Zaquieu (Silvero Pereira) (Reprodução/Globo)

O embate entre os personagens de “Pantanal” fica ainda mais pesado quando Renato decide provocar a protagonista da novela da Globo dizendo que prefere que ela vire onça. O pedido dele não será atendido, mas Juma manda um recado: “Vai ser a última coisa que você vai ver antes de morrer. Você faça como bem entender, mas se eu ver alguém armado perto da minha filha eu mato!”.

Além de Juma e Zaquieu, o galpão da fazenda de José Leôncio será tomado por Filó (Dira Paes), Mariana (Selma Egrei) e Muda (Bella Campos), que escutam a briga de longe.

