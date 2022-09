“Encontro”: Patrícia Poeta se diverte com surpresa da produção; confira

Os totens que fazem parte do cenário do “Encontro” ganharam novos rostos e conseguiram surpreender Patrícia Poeta, que apresenta o programa diariamente.

Durante os bastidores, enquanto esperava o seu café da manhã chegar no camarim, a famosa se deparou com uma cópia feita em papelão, que usava o mesmo look que ela estava para apresentar o matinal nesta sexta-feira (30).

Em um vídeo postado nos stories do Instagram, um funcionário que trabalha nos bastidores do “Encontro” anunciou que o café estava chegando e, quando ela abriu a porta do camarim, ela viu o totem e deu risada.

Já no palco do programa da Globo, o boneco de Patrícia ganhou companhia, com um de Tati Machado, que esteve no matinal para falar sobre a última semana de “Pantanal”, e de Manoel Soares, que também está no “Encontro” diariamente.

Em ritmo de fim de semana, eles se divertiram e posaram ao lado de seus clones, que depois ficaram ao lado dos bonecos do elenco do remake de “Pantanal”.

No Twitter, os telespectadores também se divertiram com a situação. Um anônimo brincou com o tamanho de Tati Machado: “Gente isso é fake news ,olha o tamanho do totem da Tati Machado”. Outro ficou de olho no look de Manoel Soares: “Só queria saber que tênis é esse. Curti muito!”.

Paula Fernandes no “Encontro com Patrícia Poeta”

Nesta semana, Paula Fernandes esteve no palco do “Encontro” e falou sobre um grave acidente de carro que sofreu. Ao vivo, a cantora disse que está vivendo intensamente: “Estou mais feliz, mais leve, quero viver intensamente cada momento, então este nosso encontro está sendo muito especial”.

Em uma conversa com Patrícia Poeta, a cantora sertaneja disse que um carro desgovernado bateu na traseira do carro dela e acabou ocasionando o acidente. Paula ainda revelou que foi salva por causa do cinto de segurança.

“Estou ótima, maravilhosa. Estamos bem, renascemos naquele dia. É muito bom poder estar aqui, depois de tudo o que a gente passou, poder vivenciar a vida de uma maneira diferente, porque para mim foi um grande aprendizado, uma virada de página, um grande portal”, contou a famosa, que estava com o namorado.

