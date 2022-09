Com que roupa eu vou? Veja os artistas que são ‘time Lula’ e quem é ‘Bolsonaro de carteirinha’

Ao longo da campanha política, diversos artistas se manifestaram abertamente sobre quem desejam ver sentado na cadeira da Presidência da República pelos próximos quatro anos. Refletindo a polarização em todo o Brasil, os famosos também se dividiram majoritariamente entre a reeleição de Jair Bolsonaro e a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quer saber “que roupa” seu ídolo vai vestir no próximo domingo (2)? Confira aqui algumas das escolhas que já vieram à público:

Eleitores de Bolsonaro

Antonia Fontenelle

Apresentadora e candidata a deputada federal pelo Republicanos do Rio de Janeiro, ela disse em entrevista ao programa “Pânico”, da Jovem Pan, que vai continuar votando em Bolsonaro “porque ele é o que tem de menos pior no meio desse lixão todo aí”.

Malvino Salvador

O ator disse, durante o Rock in Rio, que não era Bolsonaro, mas sim contra Lula. ”Voto em qualquer um menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento deste pleito, o meu voto vai ser no Bolsonaro”, disse em entrevista ao “F5″.

Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf

O sertanejo afirmou em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo” que tem dúvidas com relação à honestidade dos outros candidatos, mas não em se tratando de Bolsonaro. Além disso, afirmou que gosto do fato de o presidente atual ser “patriota”.

Cristiano, da dupla com Zé Neto

O cantor já usou as redes sociais para declarar apoio a Bolsonaro. Postou uma foto em que aparece segurando a bandeira do Brasil e disse que irá defender o agronegócio.

Eleitores de Lula

Bruna Marquezine

Em entrevista ao “Quem Pod, Pode”, a atriz apareceu toda vestida de vermelho e disse que “o voto é secreto”, fazendo ainda o “L”, em referência ao petista.

Angélica

A apresentadora afirmou que teve dificuldade em escolher seu candidato em um primeiro momento, mas que, por fim, resolveu votar no ex-presidente. ”Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula”, escreveu no Twitter.

Anitta

A cantora disse que não é petista, mas que esse ano está ao lado de Lula. “Quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram é só me pedir que, estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral, eu farei”, disse no Twitter.

Felipe Neto

O influenciador lembrou que, apesar de ter feito muitas críticas a Lula e Dilma Rousseff, nunca foi perseguido por ambos. Hoje, faz campanha ativa para a volta do PT ao governo. “Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato, por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma.”

