Ana Maria se emociona ao abrir baú com receitas de famílias: “Levar para a vida”

Baú com receitas antigas é entregue para Ana Maria Braga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga ficou emocionada ao levar ao “Mais Você” um presente que ganhou de uma fã. Nesta sexta-feira (30), a apresentadora da Globo abriu um baú com inúmeras receitas criadas por famílias e não se segurou de felicidade.

Após uma matéria feita com a dona do presente, Ana Maria disse que iria levar algumas receitas para o “Mais Você” e outras para a vida. A famosa disse ainda que o baú de receitas é uma maneira de mostrar como a culinária era feita no passado, quando não existia a internet.

O momento nostálgico do “Mais Você” também mexeu com os telespectadores, que reagiram positivamente ao presente da veterana. No Twitter, um perfil comentou que também guarda receitas de sua família: " Tenho também receitas antigas, da minha sogra, ainda guardo com muito carinho”.

@ANAMARIABRAGA me chama pra organizar e restaurar essas anotações de receita pra você. #maisvocê pic.twitter.com/eq2FY9cRy6 — Chorona vírus (@gislainealhadas) September 30, 2022

Uma segunda anônima deixou claro que vai cobrar o passo a passo de cada receita selecionada pela produção da Globo: “Que delícia! Já quero fazer essas receitas em casa”.

Mas, enquanto uma fã escreveu que queria apertar Ana Maria Braga, outro admirador do trabalho da loira percebeu que o sentimento da apresentadora falou mais alto: “Ana claramente emocionada com as receitas antigas, muito bonito de se ver”.

"Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi!" Pensa aí, viu? ✨ #MaisVocê pic.twitter.com/8ADHx4ggId — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 30, 2022

Além das receitas antigas, Ana Maria Braga chamou a atenção ao comentar sobre as eleições de 2022, que acontecem no próximo domingo (02). Ao encerrar o “Mais Você”, ela deu dicas para os seus fãs: “Falando de coisa boa, domingo é dia de eleição é eleição é coisa boa. Importante para você eleitor participar. Não deixe de votar. Vai lá na sua zona, na sua sessão eleitoral. Escolha os seus candidatos e escreva tudo em um papel”, disse ela ao dar dicas para o momento.

Ao ouvir o recado, os fãs da famosa voltaram às redes sociais para comentar. Uma anônima apoiou o pedido de Ana e ainda mandou um recado para os demais telespectadores: “Gente, votem com consciência. Políticos não são celebridades para serem idolatrados. São nossos funcionários, que devem nos representar e nos prestar contas, e devemos sempre cobrar deles”.

