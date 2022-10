‘American Pie’ voltou: franquia de comédia ganhará novo filme desenvolvido pela Universal

O besteirol de sucesso dos anos 2000 está de volta! Franquia de American Pie retornará aos cinemas com a produção de um novo filme. A informação foi divulgada através do THR nesta quinta-feira (29) e contará com a direção de Sujata Day.

Embora os detalhes do longa ainda não tenham sido revelados, a diretora (também atriz conhecida por ‘Insecure’ da HBO) revelou que a história será baseada em uma “nova visão”. Além disso, a história seguirá a linha humorística dos anteriores.

‘American Pie’ foi um grande sucesso de filme besteirol dos anos 2000. O primeiro volume foi lançado no ano de 1999, com a narrativa de jovens com ambições de se aventurarem no sexo, a partir de suas primeiras experiências.

A franquia possui quatro filmes com o elenco que deu origem a trama. Também foi gerado cinco spin-offs da trama, ‘American Pie Presents’, tendo seu último volume lançado em 2020 com o foco em mulheres.

Abaixo você confere as sinopses extraídas do Adoro Cinema, dos quatro volumes originais.

American Pie - A 1ª Vez é Inesquecível (1999)

“Jim Levenstein, Kevin Myers, Oz Ostreicher e Paul Finch são quatro amigos virgens às vésperas do baile de formatura. Em meio a suas tentativas frustradas de fazer sexo com as namoradas, olhar mulheres nuas na internet e até mesmo atacar uma torta recém-saída do forno, os rapazes fazem um pacto e prometem deixar a virgindade para trás antes do baile de formatura. Agora eles têm 24 horas para cumprir esse acordo.”

American Pie 2 - A Segunda Vez É Ainda Melhor (2000)

“Depois de um ano separados - frequentando escolas diferentes e conhecendo pessoas diferentes - os rapazes alugam uma casa de praia e prometem que será o melhor verão de todos os tempos. Mas, para que isso aconteça, vai depender das garotas. Entre festas de arromba, revelações chocantes e outras aventuras, os jovens descobrem que os tempos mudam e as pessoas também. Mas, no final das contas, é tudo uma questão de permanecer unidos.”

American Pie - O Casamento (2003)

“Mesmo que Jim e Michelle namorem há vários anos, ela ainda fica surpresa quando ele pede sua mão em casamento em seu restaurante favorito. Depois que ela alegremente concorda, Jim pede aos seus melhores amigos, Kevin e Paul, para ajudá-lo a ter certeza de que tudo dê certo no dia do casamento. Com a aproximação do grande dia, um problema surge quando o trio descobre que seu amigo Stifler está na cidade.”

American Pie - O Reencontro (2012)

“Para comemorar dez anos de formatura do ensino médio, a turma toda se reúne em East Great Falls, Michigan, durante um fim de semana. Cada um deles vive um momento diferente, mas alguns hábitos nunca mudam.”