Vídeo de Ana Maria Braga falando que gosta do 13 viralizou nas redes sociais

Faltando poucos dias para o início das eleições de 2022, Ana Maria Braga virou motivo de discussão nas redes sociais ao comentar, nesta quinta-feira (29), que gostava de números ímpares e um detalhe não passou despercebido pela audiência que acompanhou o “Mais Você”.

Em um vídeo, a apresentadora do matinal da Globo está conversando com Gil do Vigor, durante o quadro “Tá Lascado”, e aproveita para falar de um americano que jogou nas loterias dos EUA: “Ele jogou no treze. Falei antes de ontem que eu gosto de treze e sete. Eu gosto de ímpar. Mas, não foi tudo ímpar, lá deu treze”, comentou a famosa.

No vídeo, o ex-BBB Gil aparece balançando a cabeça ao escutar o relato. Já Louro Mané, o mascote do “Mais Você”, dá uma risada com o comentário da veterana da Globo, que em seguida segue com a programação normal do “Tá Lascado”.

Nas redes sociais, a fala de Ana Maria Braga viralizou e os fãs do programa levantaram a hipótese dela ter feito referência ao seu voto durante as eleições para presidente deste ano: “Faz o L de Lula! Ana Maria Braga disse que adora o número 13″, declarou um anônimo, que ainda compartilhou o vídeo.

Um segundo fã do programa da Globo disse que entendeu o recado dado pela veterana durante o quadro de Gil do Vigor: “Acho que entendi a indireta da Ana Maria falando que gosta do número 13″. Outro perfil chamou a famosa de lenda: “Ana Maria Braga eu te amo!!!! Falando da mega-sena “escolhi o 13, já falei que eu gosto de 13″. Lenda!”, escreveu ele no Twitter.

Por fim, outro anônimo postou um GIF dando risada e disse da declaração de Ana no “Mais Você” desta quinta-feira (29): “A Ana Maria Braga dizendo que gosta de número ímpar e um deles é o 13″.

