[True Crime] Nova série de suspense da Netflix é baseada em fatos reais

Uma nova série de suspense deve movimentar a categoria desse tipo de produção no catálogo da Netflix. ‘Bem-vindos à vizinhança’ é do criador da aclamada série de terror ‘American Horror Story’, Ryan Murphy. A série limitada deve estrear dia 13 de outubro.

‘Bem-vindos à vizinhança’, cujo título oficial é ‘The Watcher’, é estrelada por Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale e Mia Farrow. A trama é baseada em uma história verdadeira e centra-se no casal de Cannavale e Watts.

Sinopse oficial

Eles “acabaram de comprar a casa dos seus sonhos no idílico subúrbio de Westfield, Nova Jersey, mas depois de investir todas as suas economias para fechar o negócio, eles logo percebem que o bairro é menos do que acolhedor. Suas boas-vindas geladas rapidamente se transformam em um verdadeiro inferno quando cartas sinistras de alguém que se autodenomina “The Watcher” começam a chegar, aterrorizando os Brannocks até o ponto de ruptura quando os segredos sinistros do bairro se espalham.”

Entre os suspeitos da vizinhança: “Há uma mulher mais velha e excêntrica chamada Pearl (Farrow) e seu irmão Jasper (Terry Kinney), que se infiltra na casa dos Brannocks e se esconde em seu elevador. Há Karen (Coolidge), a corretora de imóveis e uma velha conhecida de Nora, que os faz sentir que não pertencem realmente, e os vizinhos intrometidos Mitch (Richard Kind) e Mo (Martindale), que parecem não entender os limites da propriedade”.

A história real

‘Bem-vindos à vizinhança’ é inspirado em uma história real, isso quer dizer que parte de seus acontecimentos são fictícios. Mesmo assim, é interessante ver como Ryan Murphy conseguiu transformar a premissa de uma história real em uma nova obra de suspense.

No verão de 2014, Derek e Maria Broaddus compraram uma casa de seis quartos no 657 Boulevard em Westfield N.J. Eles estavam preparados para fazer algumas reformas na casa e talvez lidar com um ou dois vizinhos frustrantes. Em vez disso, três dias após a compra da propriedade, o casal recebeu sua primeira carta de The Watcher, uma pessoa desconhecida que se proclamou “encarregada de vigiar” sua nova casa.

A carta e as que se seguiram só ficaram mais perturbadoras a partir daí. The Watcher alegou que havia algo escondido dentro das paredes do 657 Boulevard e que a casa ansiava por “sangue jovem”, uma referência aos três filhos dos Broaddus.

Ao todo, The Watcher enviou quatro cartas para a família Broaddus. Ao investigar essas ocorrências estranhas, a família descobriu que essa figura também havia enviado cartas para John e Andrea Woods, o casal que anteriormente era dono da casa, e outra família que morava no bairro.

Tanto os Woodes quanto esse vizinho sem nome jogaram suas cartas fora sem pensar muito nelas. Mas quanto mais os Broadduses investigavam, mais detalhes estranhos eles notavam. Eles levaram as cartas à polícia em várias ocasiões, mas foram recebidos com pouca ajuda.