“Pantanal”: Tadeu é pego no flagra ao cometer erro grave; saiba os detalhes

No remake de “Pantanal”, Tadeu (José Loreto) não suporta mais esperar pela competição que vai determinar o novo dono da sela de prata deixada pelo velho Joventino (Irandhir Santos) e comete um erro, que pode deixar José Leôncio (Marcos Palmeira) revoltado.

Na reta final da novela, o filho de Filó (Dira Paes) vai burlar as regras dadas quando a disputa foi revelada para ele e para os seus irmão, Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos), e decide utilizar a sela que pertenceu ao avô, sem a autorização do rei do gado.

"Pantanal": Tadeu (José Loreto), Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) duelam pela sela de prata (Reprodução/Instagram)

Em uma conversa com Tibério (Guito), o peão deixa claro que merece ganhar a herança: “Hoje eu vou selar o meu cavalo cum ela”, anuncia Tadeu. O amigo, então, acaba aconselhando que essa atitude não será nada positiva para sua relação com Zé Leôncio: “Você está besta, é? “Teu pai não vai gostar é nada disso, Tadeu”, argumenta o administrador da fazenda.

Em seguida, Tadeu afirma que deveria ter tomado essa atitude antes e explica para o amigo: “Besta eu fui de não ter feito isso antes. O pai não vai dar palpite, Tibério. O Zé Lucas falou que não quer disputar ela comigo... Diz que essa sela é minha por direito”.

Sela de prata é herança do velho Joventino (Irandhir Santos) em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Ao falar do filho mais velho de José Leôncio, Tibério lembra que não é apenas José Lucas que está na disputa e que Joventino também está concorrendo: “Ainda que ele quisesse, aquele lá não ia ser páreo pra mim”, diz ele, pegando a sela.

Sela de prata de “Pantanal” não será de mão beijada

A disputa pela sela de prata terá seu fim antes da morte de José Leôncio. Na cena, os irmãos Jove, José Lucas e Tadeu disputam a herança do avô, que passa de geração em geração.

Querendo mostrar que é capaz de carregar o troféu da família Leôncio, Tadeu vai com tudo para a competição e surpreenderá José Leôncio. No capítulo, os três estão se preparando para realizar a prova, mas o filho de Filó acaba ficando para trás, mas usará de uma técnica para ultrapassar os irmãos.

Enquanto observa o duelo entre Jove e Zé Lucas, Tadeu aguarda o melhor momento para entrar na corrida e, ao ver que os cavalos dos outros herdeiros estão cansados, o peão finalmente sai e vence a disputa.

