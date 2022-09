“Pantanal”: Alcides não esquece tortura e desconta em Maria; saiba como será

Depois da violência que sofreu no remake de “Pantanal”, Alcides (Juliano Cazarré) não vai conseguir continuar o seu romance com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Na reta final, o casal acaba se separando, após o peão se sentir diminuído por Tenório (Murilo Benício).

Além da violência física, o vilão da novela deixou o peão com cicatrizes que fazem ele ficar cada vez mais distante de Maria e ele será procurado pela amada, e dirá que ela precisa seguir a vida dela sozinha: “Você dormiu aqui no galpão outra vez?”, questiona a mãe de Guta (Julia Dalavia). Em seguida, ele afirma que é um peão e deve dormir onde todos dormem.

Maria não entende e diz que sabe que ele é, mas que ficou esperando ele durante toda a noite e ele desconversa: “Não sei pra quê”. A conversa entre eles vai piorando até que Maria afirma que está com saudade do amado e Alcides afirma que ela terá que procurar outro homem: “Você que apague esse seu fogo em outro lugar”.

Muda (Bella Campos) e Alcides (Juliano Cazarré) seguem com plano de matar o vilão de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, Maria Bruaca diz que sente muita falta de estar junto do peão: “Você não imagina o tanto que eu te gosto e te amo. Você não imagina a falta que sinto de estar junto”, se declara a ex-mulher de Tenório.

Mas, Alcides está irredutível e diz que eles não podem mais ficar juntos: “Você não lembra o que aconteceu? Você não imagina o que eu passei. Eu não tenho mais nada pra te dar em troca desse seu amor. Então me deixa, Maria... Me deixa de vez... E vai viver em paz com seus remorsos!”, grita o peão.

Tortura de Tenório será revelada para Zé Leôncio

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre que Alciddes (Juliano Cazarré) foi violentado por Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

A tortura de Tenório não será um segredo apenas de Alcides e Maria. Depois do ocorrido, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) fica sabendo o que aconteceu ao conversar com Filó (Dira Paes), que afirma que descobriu tudo sobre a noite em que o casal desapareceu.

Tudo acontece quando Maria decide desabafar com a cozinheira, revelando que o peão foi estuprado pelo vilão do remake de “Pantanal”. A notícia deixa Filó assustada com a crueldade do grileiro e tenta consolar a mãe de Guta.

