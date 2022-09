‘Os Anéis de Poder’: lendas da fantástica Segunda Era da história da Terra-Média aparecem em teaser

Na quarta-feira (28), o Amazon Prime Video divulgou no twitter novo teaser que instiga os fãs da saga O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. No vídeo, há aparições pela primeira vez de lendas heroicas da Segunda Era da história da Terra-Média.

Como a trama se passa antes dos acontecimentos das histórias de O Hobbit e O senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, já conhecidas pelo público, o próximo episódio irá mostrar como as grandes forças surgiram e os reinos foram formados. Além disso, a história de Númenor passará a ser mostrada.

Are you ready? The battle begins this Friday at 12am ET. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/CGHGU5EnfD — Prime Video (@PrimeVideo) September 28, 2022

Mas, afinal, o que é Númenor?

Númenor é um reino insular condenado na Terra-média que já abrigou a maior civilização que a humanidade já conheceu, superando em muito as terras posteriores de Gondor, Arnor e Rohan.

Localizado no Grande Mar, a oeste das terras em que a maior parte da trilogia original do Senhor dos Anéis ocorre, mais perto de Valinor (o lar dos divinos Valar) do que da Terra-média propriamente dita. Os númenorianos eram particularmente conhecidos como marinheiros, com sua cultura centrada em velejar e explorar o mundo, segundo o site Giant Freakin Robot.

De muitas maneiras, Númenor é a civilização-mãe dos reinos do homem que vemos na trilogia original do Senhor dos Anéis. Os reis númenorianos estabeleceram um reino costeiro que negociava com os humanos e elfos da Terra-média, compartilhando sua tecnologia e cultura avançadas. Por milênios, Númenor foi o poder dominante da humanidade no mundo. Porém, Númenor foi destruído pelo Valar.

No auge de seu poder, os númenorianos ficaram obcecados em alcançar a imortalidade dos Elfos e lideraram uma campanha desastrosa contra os Valar, que levou à destruição da ilha e à perda de grande parte de sua sabedoria e beleza. Os sobreviventes de Númenor fundaram os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média, buscando manter uma fração de sua antiga glória.