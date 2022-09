Neymar declara apoio a Bolsonaro ao som de dancinha, após agradecimento a presidente

Neymar declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (29) em um vídeo postado no TikTok. O atacante da seleção brasileira de futebol publicou o registro em suas redes e logo foi divulgado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente.

No material publicado no TikTok, o jogador surge com uma dancinha ao som de uma música que diz: “vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro”. Neymar faz o sinal de 22 com as mãos, número de urna que representa o atual presidente.

Assista ao vídeo:

Em seu twitter, Flávio Bolsonaro repostou o vídeo de apoio a Bolsonaro gravado por Neymar e escreveu na legenda: “Agora o hexa vem! Segura!”. O senador também usou a hashtag indicando a vitória de Jair no primeiro turno.

Antes de declarar apoio, Neymar agradece a presidente em vídeo

Sem declarar voto, Neymar agradece a Bolsonaro em vídeo: ‘Da próxima vez estaremos juntos’ (Reprodução/Redes Sociais)

Neymar gravou um vídeo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (28) após visita em seu instituto em agradecimento pela visita do político ao Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral de São Paulo.

O craque da seleção citou a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Tarcísio Freiras (Republicanos) e os agradeceu pela presença na organização do atacante.

“Fala presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe, mas da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem a visita no Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau tchau”, disse o jogador no vídeo.

Até então, o camisa 10 do PSG não tinha declarado seu voto. Contudo, divulgou seu apoio a Bolsonaro em vídeo publicado nesta quinta-feira (29).

O atacante da seleção brasileira e o presidente já teriam se encontrado em outras oportunidades. Assista ao vídeo de agradecimento abaixo: