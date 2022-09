Meghan Markle e o príncipe Harry podem estar sendo afastados da família real, afirmou especialista

Parece que os Sussex estão cada vez mais afastados mesmo da família real. A dupla foi rebaixada para a parte inferior do site do Palácio nesta semana - ficando apenas acima do príncipe Andrew, que foi afastado da coroa, desde que foi acusado de abuso sexual contra uma menor de idade. A página foi atualizada após a morte da rainha Elizabeth II.

Dampier comenta que o fato de eles terem sido ‘rebaixados’ é outro indicador de que eles não são vistos como membros da realeza trabalhadora e que o rei Charles parece hesitar em conceder títulos de príncipe e princesa a Archie e Lilibet (filhos de Markle e príncipe Harry).

O duque e a duquesa de Sussex começaram os deveres reais após o casamento em maio de 2018 - mas os deixaram em janeiro de 2020 para uma nova vida na Califórnia. Na época, a rainha deixou claro que eles devem entrar ou sair, insistindo que ao “se afastar do trabalho da Família Real não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que acompanham uma vida de serviço público”.

O biógrafo diz que o rei vai querer deixar claro que os Sussex não são membros da realeza e não podem posar como membros da realeza semioficial: “Eles são rebaixados para a parte inferior da tabela classificativa com o desonrado príncipe Andrew e, no momento, não há como eles subirem”.

Entende-se que as recentes mudanças no site real foram feitas para refletir o papel desempenhado pelos membros trabalhadores da Família Real – e não a ordem de sucessão, segundo o The Sun.

A especialista real Hilary Fordwich explicou à Fox News Digital que o duque tem uma propensão a “querer seu bolo e comê-lo também” depois de aparecer no funeral de sua avó, a rainha. E comenta que o duque quer ter acesso aos eventos da família, mas quer sua privacidade, o que não faz sentido quando se trata da realeza.