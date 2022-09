Jojo Todynho defende “sumiço” de Lucas Souza das redes sociais e revela motivo

Depois que Lucas Souza decidiu dar um tempo em suas redes sociais, Jojo Todynho se pronunciou e explicou o motivo do afastamento do marido, deixando claro que não há nenhuma crise no relacionamento.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a famosa afirmou que a decisão do oficial do exército aconteceu após a briga entre ele e o humorista Nego Di: “Ele [Lucas] ia sair também do Instagram porque, depois daquele negócio do Nego Di, o Nego Di ficou mandando os fãs dele denunciar a conta do Lucas, aí, se você pesquisar o nome do Lucas não aparece, só se você botar o @ todo”.

Jojo ainda declarou que Lucas Souza está enfrentando problemas de engajamento na rede social: “Eu não vi. Eu vi que ele ia dar um tempo do Instagram porque ele estava sem engajamento. Ontem, a gente estava no mercado. Eu não tinha visto isso”.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, vai dar um tempo nas redes sociais (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Mesmo focada no trabalho, Jojo Todynho disse que conversou com o marido sobre a decisão de dar um tempo das redes sociais e afirmou que apoia a decisão: “Perguntei para ele e ele falou que ia dar um tempo das redes sociais. Eu estou igual a cego no meio do tiroteio, porque não estava nem sabendo de nada”.

O novo “sumiço” de Lucas Souza

A decisão de deixar as redes sociais momentaneamente aconteceu após os fãs do influenciador digital apagar algumas fotos ao lado de Jojo Todynho, levantando a hipótese de que eles teriam terminado o casamento: “Gente, será que eles terminaram?”, escreveu um anônimo em uma rede social. Já outro disse que o casal poderia ter brigado: . “Talvez eles só brigaram, normal”.

Um terceiro disse que o arquivamento das fotos no perfil de Lucas Souza seria apenas um ajuste na página, uma tática para deixar o relacionamento mais privado: “Acho que não tem nada nisso, ele só quis ajustar o perfil, povo besta”, opinou outro.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, mostra novo procedimento estético (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Depois do arquivamento das fotos do casal, Lucas afirmou que deve ficar afastado do Instagram: “Vou dar um tempo nas redes sociais, obrigado pela preocupação, está tudo bem! Apenas vou cuidar um pouco da minha saúde mental, para que sempre possa estar transmitindo uma boa energia pra vocês! Quero ficar mais próximo de Deus e da minha esposa agora!”.

A última aparição de Lucas

A última aparição de Lucas Souza foi feita pelos stories, onde ele mostrou o resultado de um procedimento estético no rosto. Nos vídeos, o militar revela que fez um preenchimento.

“Eu não tinha preenchimento nenhum. Resolvi preencher um pouco e ficou excelente, um rosto muito mais harmônico. Preenchi um pouco a maçã do rosto e ficou excelente, gostei muito da minha harmonização”, disse ele em uma sequência de vídeos, mostrando o resultado.

