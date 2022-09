Irmã de vítima de Jeffrey Dahmer diz que não foi contatada pela Netflix e critica streaming por lucrar com a história

A série, que estreou na última quinta-feira, 21 de setembro, e liderou a lista do Top 10 do streaming por expor crimes inconcebíveis, centrados em vítimas vulneráveis e suas comunidades impactadas pelo racismo estrutural e falhas institucionais da polícia, gerou o incômodo de Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey, assassinado aos 19 anos por Dahmer.

Ela deu uma declaração impactante durante a sentença de Dahmer em 1992, quando o assassino recebeu 15 sentenças consecutivas de prisão perpétua.

“Quando vi parte da série, isso me incomodou, especialmente quando me vi – quando vi meu nome aparecer na tela e a atriz dizendo literalmente o que eu disse”, escreveu Isbell em um ensaio para o Insider. “Se eu não soubesse melhor, pensaria que era eu. Seu cabelo era como o meu, ela estava com as mesmas roupas. É por isso que parecia reviver tudo de novo. Isso trouxe de volta todas as emoções que eu estava sentindo naquela época.”

Isbell critica ainda a Netflix, que não a procurou, nem a outros familiares antes de produzir e lançar a série. “Eu poderia até entender se eles dessem parte do dinheiro para os filhos das vítimas. É triste que eles estejam apenas ganhando dinheiro com essa tragédia. Isso é apenas ganância.”

Apesar das críticas dos familiares, a série é um sucesso e Netflix divulga data de série documental que mostrará mais sobre Jeffrey Dahmer

Em 7 de outubro, a terceira temporada de “Conversando com um Serial Killer”, de Joe Berlinger, será estreada com entrevistas e imagens inéditas sobre Jeffrey Dahmer.

As temporadas anteriores falaram sobre Ted Bundy e sobre o palhaço assasino, John Wayne Gacy, e estão disponíveis no streaming.

O teaser da nova temporada sobre Dahmer ainda não foi divulgado.