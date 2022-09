Casal de “Chocolate com Pimenta” vive pai e filha em outra novela

Além de colocar duas novelas de Walcyr Carrasco na sequência, a direção da Globo se descuidou ao levar ao ar duas produções com um elenco formado por famosos que já estavam no ar em outras tramas, deixando claro ao público que as opções não são tão vastas.

Em “Chocolate com Pimenta”, Murilo Benício e Mariana Ximenes interpretam Danilo e Ana Francisca, o par romântico protagonista da novela de Walcyr Carrasco. Mas, os atores também estão em outra produção que segue no ar.

Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) em cena de "Chocolate com Pimenta" (João Miguel Júnior/Globo)

Em “A Favorita”, novela de João Emanuel Carneiro, que está sendo exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, a dupla vive também dentro de um relacionamento, mas, desta vez, entre pai e filha. Na trama, Murilo é Dodi e Mariana é Lara.

Claro que a repetição de atores não aconteceu na época em que as versões originais de “Chocolate com Pimenta” e “A Favorita” foram exibidas. A primeira foi ao ar em 2003, na faixa das 18 horas, enquanto a segunda em 2008, na faixa das 21 horas. Mas, a falta de cuidado nos detalhes pode fazer os fãs das novelas se cansarem de ver os mesmos rostos.

Tarcísio Meira, Mariana Ximenes, Murilo Benício e Gloria Menezes nos bastidores da novela "A Favorita" (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, Murilo Benício também esteve em “O Cravo e a Rosa”, que ganhou uma reprise especial antes de “Chocolate com Pimenta” e está se despedindo de Tenório, vilão do remake de “Pantanal”, que segue para os seus últimos capítulos no horário nobre da Globo, ou seja, o ator está com sua imagem cansada e deve se ausentar da TV por um bom tempo.

Entenda o enredo de Ana Francisca e Danilo

Em “Chocolate com Pimenta”, Ana Francisca, personagem de Mariana Ximenes, é uma garota humilde, que se apaixona por Danilo, vivido por Murilo Benício, um jovem bem de vida, que é a paixão de Olga (Priscila Fantin).

No início da trama, Ana e Danilo vivem um romance, onde ela acaba engravidando, mas ela foge da cidade e acaba casando com Ludovico (Ary Fontoura), que é um homem rico e se torna um grande amigo da protagonista.

Murilo Benício e Mariana Ximenes são os protagonistas da novela "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Depois de um tempo, o empresário morre e Ana Francisca volta para a cidade depois de uma longa temporada na Argentina. Agora, ela é a dona da fábrica e decide enfrentar os poderosos com a ideia de fechar o local, que é a principal economia de Ventura, cidade fictícia, onde se passa a novela.

