10 anos sem Hebe Camargo: “Encontro” reúne looks famosos em homenagem

A apresentadora Hebe Camargo foi um dos assuntos do “Encontro” desta quinta-feira (29), que prestou uma homenagem à famosa, que morreu há 10 anos.

Ao lado de Tati Machado, Patrícia Poeta mostrou ao público um depoimento feito por Marcelo Camargo, filho da musa da televisão brasileira: “Eu estou muito feliz com a homenagem que vocês estão fazendo. São 10 anos da ausência dela e apesar da dor que a gente sente de não tê-la aqui, ela só era alegria”, disse ele.

"Ninguém gostava mais da vida do que eu." - Hebe Camargo 🤍 #Encontro pic.twitter.com/p0KXa2G635 — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 29, 2022

“Como ela falou no documentário Hebe: Um Brinde à Vida, ‘eu não gosto de tristeza, eu gosto de alegria’, então, vamos ser felizes, vamos celebrar a vida, como ela brindava a vida todos os dias”.

No palco do “Encontro”, Patrícia Poeta mostrou ao vivo algumas peças do guarda-roupa da apresentadora, como um vestido branco usado na gravação de um DVD de Roberto Carlos, em 2009, e outro usado durante um desfile de carnaval. Enquanto a apresentadora do matinal passava pelos looks, vídeos com os momentos eram exibidos para a audiência.

Hebe Camargo, eterna rainha da televisão brasileira, completa 10 anos de saudade 🤍 #Encontro pic.twitter.com/kaenaMGgyt — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 29, 2022

Além de falar sobre a trajetória de Hebe, que ganhou fama comandando um programa de entrevistas no SBT e depois na RedeTV!, o “Encontro” destacou o documentário “Hebe - Um Brinde à Vida”, que está na Globoplay e reúne amigos e famosos da apresentadora.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta e Tati Machado revelam amizade fora das gravações do “Encontro”

No catálogo desde o início de setembro, a produção resume em quatro episódios e 45 depoimentos quem era Hebe Camargo, levando aos fãs particularidades de sua personalidade e também busca revelar seus amores, decepções e aspirações. Tudo a partir da visão de alguns famosos, como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Fábio Jr., além dos amigos anônimos e familiares.

Brilhosa, graciosa e muito bem vestida sempre 🤍 #Encontro pic.twitter.com/P4zGYTG0WN — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 29, 2022

O documentário mostra ainda um camarim móvel com peças do acervo pessoal, como sapatos, vestidos, fotografias, entre outros objetos, foi recriado.

Nas redes sociais, Hebe Camargo também foi lembrada pela audiência do “Encontro”, que mostrou que a apresentadora segue viva na lembrança: “Algumas pessoas deveriam ser eternas: a Hebe Camargo é uma delas”, declarou um perfil no Twitter.

LEIA TAMBÉM: Causa da morte da rainha Elizabeth é descrita como “velhice” em documento oficial