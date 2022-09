Sem declarar voto, Neymar agradece a Bolsonaro em vídeo: ‘Da próxima vez estaremos juntos’

Neymar gravou um vídeo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (28) após visita em seu instituto. O craque da seleção realizou o envio como forma de agradecimento pela visita do presidente ao Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral de São Paulo.

O jogador ainda citou a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Tarcísio Freiras (Republicanos) e os agradeceu pela presença na organização do atacante.

“Fala presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe, mas da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem a visita no Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau tchau”, disse o jogador no vídeo.

Assista:

Neymar grava vídeo para Jair Bolsonaro agradecendo visita ao Instituto Neymar Jr:



“Queria muito agradecer pela visita ilustre. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Da próxima vez estarei junto.”



🎥 Reprodução pic.twitter.com/iyiNPJoqPQ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 28, 2022

Embora tenha agradecido às figuras políticas pela visita em instituto, Neymar Jr não revelou seu voto para as Eleições neste domingo (2). O camisa 10 do PSG também já se encontrou com o presidente algumas outras vezes.

Veja mais: Eleições 2022: Oito estados anunciam ‘Lei Seca’ no próximo domingo

Proximidade entre o atacante e o presidente

De acordo com o G1, o presidente e jogador se aproximaram durante o governo Bolsonaro. Em 2019, Neymar recebeu uma visita do político, após um amistoso entre Brasil e Catar em que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito.

Já no mês passado, Bolsonaro recebeu uma bolsa de presente do atacante. O político usou suas redes como forma de retribuição, dizendo que 2022 “é o ano” do camisa 10 da seleção. O Brasil irá iniciar sua participação na Copa do Mundo no Catar em novembro.

Neymar também já surgiu ao lado de Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente, no Rio de Janeiro, em 2021.

Durante presença de Jair Bolsonaro ao Instituto Neymar Jr, o presidente conversou com as crianças e conheceu as instalações do local. A organização tem como objetivo a atuação em causas sociais, com atividades educacionais e esportivas para crianças e adolescentes carentes.