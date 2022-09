Sela de prata de “Pantanal” não será de mão beijada; saiba como Tadeu ganha

Na reta final de “Pantanal”, a disputa pela sela de prata terá seu fim antes da morte de José Leôncio (Marcos Palmeira). Na cena, os irmãos Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) disputam a herança do avô, que passa de geração em geração.

Querendo mostrar que é capaz de carregar o troféu da família Leôncio, Tadeu vai com tudo para a competição e surpreenderá José Leôncio. No capítulo, os três estão se preparando para realizar a prova, mas o filho de Filó (Dira Paes) acaba ficando para trás, mas usará de uma técnica para ultrapassar os irmãos.

Jove, Tadeu ou José Lucas? Quem ganhará a disputa pela sela de prata? (Foto: Divulgação/Globo)

Enquanto observa Jove e Zé Lucas na frente, duelando para ganhar a sela de Joventino (Irandhir Santos). Mas, após ganhar uma vantagem, já que os cavalos dos outros herdeiros de José Leôncio estão cansados, o peão finalmente sairá e vencerá a disputa.

Com o fim da corrida, José Leôncio ficará impressionado com o duelo e parabeniza Tadeu pela técnica usada. Além disso, a disputa mostrará que cada filho do rei do gado tem o seu espaço na família. Enquanto o filho de Filó é o melhor peão, o filho de Madeleine (Karine Teles), vai focar na família e nos negócios deixados pelo pai e o herdeiro de Generosa (Giovana Cordeiro) deve cuidar do filho de Irma (Camila Morgado) e planejar sua vida na política.

Tadeu (José Loreto) reclama dos irmão e diz que José Leôncio (Marcos Palmeira) tem um filho preferido (Reprodução/Globo)

Quem levou a sela na primeira versão da novela

A disputa pela sela de prata também foi mencionada na primeira versão de “Pantanal”, em 1990. Na época, o vencedor só foi descoberto na reta final da trama de Benedito Ruy Barbosa.

Mas, como dito ao longo do texto, nada mudará, já que na obra original Tadeu também levou a melhor. Como vai acontecer no remake da Globo, o filho de Filó não precisou disputar a corrida de cavalo para levar a herança do avô, já que os irmãos decidem abandonar e focar em outros assuntos.

