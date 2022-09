‘Percy Jackson’: Walker Scobell fala sobre expectativa de luta com Ares: ‘Muito animado’

Para os fãs da saga de livros ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ existem diversos arcos de confronto entre os personagens que podem entrar para a classificação de “luta favorita”. Como um bom fã da narrativa, Walker Scobell, intérprete do protagonista da trama em desenvolvimento, já classificou seu combate preferido.

Ao IMDb, o ator classificou a cena de luta entre Ares e Percy Jackson como sua parte favorita. O ator ainda revelou ter se animado prontamente quando soube que conseguiu o papel principal, sendo essa a cena “mais legal” de toda a saga.

“Essa deve ser a luta mais legal de toda a saga. Quando me escalaram, meu primeiro pensamento foi: ‘Lutar com Ares!’. Estou muito animado para filmar”, revelou.

Nos livros em que a série é baseada, Ares (o Deus da Guerra) surge como antagonista no primeiro volume, ‘O Ladrão de Raios’. No final do livro, Percy duela com Ares, sendo uma das cenas que irá requerer diversos recursos visuais, caso seja semelhante aos textos.

Animação conjunta no elenco

Além de Walker Scobell, Leah Jeffries também falou sobre sua excitação como a intérprete de uma integrante do trio de protagonistas, Annabeth Chase. A atriz afirmou que Rick Riordan, autor do universo de ‘Percy Jackson’, a ajudou a encarnar sua personagem.

“Ele me deu dicas ótimas como ‘nessa parte, acho que você deveria adicionar algo assim’. Às vezes ele dizia ‘seja você mesma nessa, vamos ver no que dá’. No começo [das filmagens], eu era Leah. Agora, quando começo já não sou mais a Leah, sou a Annabeth”, contou a atriz.

Recentemente foi liberado o primeiro teaser da trama em um evento da Disney+ em que os próximos lançamentos foram revelados. Há também um detalhe que talvez você não tenha percebido. Confira no link abaixo:

