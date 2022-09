Patrícia Poeta e Tati Machado revelam amizade fora das gravações do “Encontro”

Patrícia Poeta e Tati Machado mostram que são parceiras até fora da Globo. Depois de gravarem o “Encontro”, a apresentadora do matinal e a jornalista que comanda o quadro de fofocas do programa surgiram juntas durante uma aula de dança.

A parceria foi divulgada nos perfis oficiais das famosas no Instagram. Já nos stories, Patrícia Poeta celebrou a nova colega de dança: “Hoje eu não estou sozinha nessa missão de dança. Olha quem veio dançar comigo, Tati Machado”.

Já a colaboradora do “Encontro” afirmou que iria agitar o local e gravar tudo para mostrar aos fãs da apresentadora. Nos stories, Tati aparece ao lado de Patrícia dançando uma música lenta e, além da apresentadora da Globo, ela estava acompanhada do professor e coreógrafo Alexis Quiñonez, que nasceu no Paraguai, mas trabalha em São Paulo.

Depois de ensaiar alguns passos, Patrícia Poeta resolveu publicar em sua linha do tempo o momento ao lado de Tati Machado e escreveu: “Hoje tive colega de dancing! Amei! Foi show! Dançamos e demos boas risadas, né?”.

Os fãs da famosa também aproveitaram para comentar o encontro e elogiaram as contratadas da Globo: “Vocês estão lindas. Parabéns para as duas”, escreveu um fã.

Um segundo destacou o sorriso de Patrícia Poeta: “Paty, você tem o sorriso mais lindo do mundo”, disse o anônimo, que mostrou intimidade com a apresentadora do “Encontro”.

Look de Patrícia Poeta chama a atenção dos fãs

Não é de hoje que os looks de Patrícia Poeta no “Encontro” estão chamando a atenção da audiência do matinal e, nesta terça-feira (27), a apresentadora apostou em roupas leves e apenas duas cores. Quem acompanhou o programa da Globo viu a famosa com uma blusa branca de manga longa e com uma calça azul claro, que cobria o sapato da apresentadora, que também era branco.

No Twitter, uma telespectadora elogiou a composição e disse ainda que tudo poderia ter dado errado: “Amei esse tom de azul da calça da Patrícia Poeta. Geralmente, essa cor fica infantilizada, mas nessa composição ficou legal”, escreveu a anônima.

