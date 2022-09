“Pantanal”: Guta e Zuleica descobrem que Tenório morreu; veja quem dá a notícia

Em “Pantanal”, a morte de Tenório (Murilo Benício) já foi gravada e deve ir ao ar em breve e será José Leôncio (Marcos Palmeira) responsável por contar a notícia para Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges).

Na cena, o rei do gado vai até a fazenda do grileiro para noticiar a morte do vilão do remake e logo será questionado pela filha dele e Maria Bruaca (Isabel Teixeira): “O senhor sabe alguma coisa do meu pai?”, pergunta a jovem.

Sem dar meia volta, Zé Leôncio afirma que sabe: “É por isso que estou aqui. Mas, a não é uma boa notícia”, diz o pai de Jove (Jesuíta Barbosa), que está acompanhado de José Lucas (Irandhir Santos), seu filho mais velho.

"Pantanal": José Leôncio (Marcos Palmeira) avisa Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges) que o corpo de Tenório (Murilo Benício) está no rio (Reprodução/Globo)

Em seguida, o ex-caminhoneiro revela que Tenório foi morto e deixa Zuleica muito nervosa: “Não... Não pode ser... Não sei de onde você tirou essa loucura, mas isso não faz sentido!”, grita a esposa do grileiro de “Pantanal”. Já Guta fica triste, mas permanece calma: “Como... Como aconteceu isso?”, pergunta a herdeira.

Quem responde é José Leôncio, que não conta toda a história: “Ele trocou tiro com um peão meu lá da fazenda... O peão voltou ferido, tive que mandar ele pra um hospital lá em Campo Grande... O seu pai não teve a mesma sorte”.

Com a morte de Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges) vira dona da fazenda no Pantanal (Paulo Belote/Globo)

Guta não se contenta com a resposta e diz que quer saber o nome do peão que matou Tenório: “Que peão? Eu quero saber se esse ‘seu peão’ é o mesmo da minha mãe!”. Mas, Zé Leôncio mente e diz que se fosse Alcides, ele não teria voltado ferido, indicando que foi outra pessoa.

Por fim, Guta pergunta se Zé Leôncio e José Lucas sabem onde está o corpo de Tenório: “”E onde está o meu pai? Onde está o corpo dele?”. O fazendeiro responde que ele está no rio: “Teu pai deve de tá descansando agora, Guta... No fundo do rio”.

