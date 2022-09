Marido de Jojo Todynho deixa as redes sociais e fãs questionam o motivo

Desde que decidiram se casar, Lucas Souza e Jojo Todynho desmentem as notícias de que o casamento estaria vivendo uma crise ou que eles já não formam um casal e, nesta semana, os fãs se assustaram com uma medida tomada pelo oficial do exército.

Ao perceber que o influenciador apagou as fotos ao lado da esposa, alguns seguidores começaram a levantar a hipótese de que o casamento teria acabado: “Gente, será se eles terminaram?”, escreveu um anônimo em uma rede social. Já outro disse que o casal poderia ter brigado: . “Talvez eles só brigaram, normal”.

Jojo Todynho e Lucas Souza em clima de romance (Reprodução/Instagram)

Um terceiro disse que o arquivamento das fotos no perfil de Lucas Souza seria apenas um ajuste na página, uma tática para deixar o relacionamento mais privado: “Acho que não tem nada nisso, ele só quis ajustar o perfil, povo besta”, opinou outro.

Com tantos questionamentos, Lucas resolveu ficar calado e apenas retornar com as fotos ao lado de Jojo Todynho, mostrando que está tudo bem entre eles.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, aproveita camarote no Rock in Rio 2022 (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Depois do arquivamento das fotos do casal, Lucas afirmou que deve ficar afastado das redes sociais: “Vou dar um tempo de redes sociais, obrigado pela preocupação, está tudo bem! Apenas vou cuidar um pouco da minha saúde mental, para que sempre possa estar transmitindo uma boa energia pra vocês! Quero ficar mais próximo de Deus e da minha esposa agora!”.

Jojo Todynho não ficou calada

No entanto, Jojo não ficou calada com os rumores de uma crise no casamento. Em um vídeo, a famosa disse que não existe essa de crise com o amado e pediu que os fãs não acreditem em boatos.

“Eu acho que as pessoas têm que aprender a ouvir não e não criar historinhas. As pessoas gostam de fazer essas fake news comigo, porque eu sei que é difícil me aturar, ter que me engolir é muito difícil”, disparou a famosa, que já explicou que em muitas ocasiões o marido não está presente por ser compromisso de trabalho e não diversão.

