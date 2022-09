“Mais Você”: Dados de Fabrício Battaglini vazam durante matéria ao vivo

Fabrício Battaglini, repórter do “Mais Você”, estava mostrando como os brasileiros podem acessar o site Gov.BR e se proteger de alguns golpes, quando teve seus dados exibidos pelo câmera que estava acompanhando o colaborador do matinal.

Ao vivo, o jornalista estava conversando com Ana Maria Braga, que alertou a produção do programa da Globo: “Gente, olha o CPF do Fabrício aparecendo. Tira essa tela daí”, esbravejou a veterana da Globo.

Mesmo nervoso com o vazamento de informação, o repórter continuou o seu link com o estúdio do “Mais Você” e mostrou uma tela que já estava aberta com as informações disponíveis no site do Governo Federal.

#maisvoce Como essa conta fecha?

Somos 212,6 milhões de brasileiros... Vazaram CPF de gente morta? pic.twitter.com/UdhBV037JW — Tatischool78 (@TatiAlbuPin) September 28, 2022

Já Ana Maria correu para encerrar a participação do colega, que estava nos bastidores da emissora e, assim que ele terminou de falar, ela pediu o intervalo e disse que voltaria com o “Feed da Ana”, quadro apresentado por Ju Massaoka.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria conhece tempero com seu nome e alerta sobre preço: “Eu me assustei”

Nas redes sociais, os telespectadores do matinal da TV Globo não deixaram o deslize passar e questionaram como estaria o clima nos bastidores: “Daria tudo pra ser uma formiga nesses bastidores do ‘Mais Você’ agora. O tanto de briga que deve ter rolado pelo vazamento do CPF, demissão rolando solta”.

A reportagem falando de segurança com os dados e o CPF do Fabrício essa hora só Deus sabe como está circulando #maisvoce pic.twitter.com/UqquaF9fWc — ThicyAlex (@ThicyAlex) September 28, 2022

Já outro perfil do Twitter escreveu: “Para quem vai a bronca de ter vazado o CPF dele?”. Um terceiro, defendeu o câmera que acompanhou o repórter Fabrício Battaglini: “Você acha mesmo que a culpa é do câmera? Dispensa a direção do programa então”.

Outro anônimo criticou a matéria e alertou os fãs de Ana Maria Braga: “Essa matéria só serviu para vazar o CPF do Fabrício. Eu já cansei de ter cartão liberado por desconhecido e toda vez q vou fazer o boletim de ocorrência da confusão. A delegacia não quer fazer, pois diariamente são mais de 2 mil casos e a delegada diz ser perda de tempo”.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta e Tati Machado revelam amizade fora das gravações do “Encontro”