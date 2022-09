Esses atores de “O Cravo e a Rosa” também estão em “Chocolate Com Pimenta”

Murilo Benício e Mariana Ximenes fazem o casal protagonista de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Não é segredo para ninguém que Walcyr Carrasco, autor de “Chocolate com Pimenta” tem seus atores favoritos para compor suas tramas e, por isso, escalou famosos vistos em “O Cravo e a Rosa” para também encenar na novela que ganhou uma edição especial na TV Globo.

Atualmente, eles fazem uma dobradinha nas tardes da emissora, mas suas versões originais foram exibidas com três anos de diferença, sendo “O Cravo e a Rosa”, em 2000, e “Chocolate com Pimenta”, em 2003. Confira abaixo a lista de famosos que estão nas duas tramas do autor!

Alexandre Barillari

Alexandre Barillari interpreta Beto em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Em “O Cravo de a Rosa”, o ator interpretou Manoel e na nova reprise especial da Globo ele vive o cabeleireiro Beto, que se apaixona por Selma (Juliana Alves), que não dá a menor bola para ele.

Carla Daniel

Carla Daniel em cena cômica de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Na reprise de “Chocolate com Pimenta”, Carla dá vida a personagem Dália, uma mulher sonhadora que mora no sítio da família de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Já em “O Cravo e a Rosa”, ela era Lourdes, personagem que luta pelos direitos das mulheres ao lado de Bárbara (Virginia Cavendish).

Drica Moraes

Drica Moraes interpreta a manicure Márcia em "Chocolate com Pimenta" (Gianne Carvalho/Globo)

Drica Moraes também está na dobradinha de Walcyr Carrasco. Depois da vilã Marcela, em “O Cravo e a Rosa”, ela interpreta a manicure Márcia, prima da protagonista de “Chocolate com Pimenta”.

Rodrigo Faro

Rodrigo Faro e Murilo Benício contracenam em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Em “O Cravo e a Rosa”, Rodrigo viveu Heitor, personagem que vive para cuidar do corpo e faz de tudo para conquistar o amor de Bianca (Leandra Leal). Já em “Chocolate com Pimenta”, o famoso, que atualmente está na Record TV, vive Guilherme, que é apaixonado por Celina (Samara Felippo).

LEIA TAMBÉM: 4 polêmicas que você precisa saber antes da estreia de “Chocolate com Pimenta”

Luiz Antônio do Nascimento

Luiz Antônio do Nascimento tem uma escola de teatro e é escritor de livros (Reprodução/Globo)

Luiz estreou na Globo em plena adolescência. Aos 13 anos, o ator interpretou Buscapé, afilhado e braço direito de Catarina, protagonista de “O Cravo e a Rosa”.

Depois, em “Chocolate com Pimenta”, o artista interpretou Joia, apelido dado ao personagem Vitor, irmão de Verinha (Sabrina Rosa) e Selma (Juliano Alves).

LEIA TAMBÉM: Os clássicos não cansam? Reprise de “Chocolate com Pimenta” agradou na TV e web