“A Fazenda 14”: Ingrid Ohara se machuca a cabeça durante tarefa no chiqueiro

A influenciadora digital Ingrid Ohara sofreu um acidente enquanto cuidava dos porcos em “A Fazenda 14″. A famosa estava no chiqueiro, quando foi atingida por um objeto na cabeça.

“Ai, ai, ai, minha cabeça!”, gritou a ex-De Férias com o Ex. Ela também ficou desorientada ao sair do local, ficou confusa com os materiais de limpeza e derrubou a placa onde estava escrito “porcos”, para orientar os peões do reality show.

Depois do acidente, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), Ingrid Ohara apareceu se queixando de dores na cabeça e com uma luva branca, que usou para massagear o local da pancada: “Está sangrando! Minha cabeça está sangrando”, gritou a famosa, que está na berlinda.

Mesmo não sendo possível ver sangue, as câmeras que estavam focando a influenciadora digital foram cortadas e o sinal mostrou outros espaços de “A Fazenda 14″. No entanto, Ingrid voltou a aparecer alguns minutos depois, enquanto conversava com Deborah Albuquerque.

Formação da segunda roça

A segunda roça do reality show foi formada na noite desta terça-feira (27), quando aconteceu mais uma formação da roça e Ingrid Ohara, Vini Buttel, Deborah Albuquerque e Rosine Pinheiro.

Na votação, Shayan, atual fazendeiro, indicou o ex-De Férias com o Ex. Já Deborah, principal desafeto de Deolane Bezerra no reality show da Record TV, recebeu dez votos dos peões e Bia Miranda foi a segunda mais votada, com quatro. Mas, a advogada ganhou o Poder da Chama e tirou os votos da neta de Gretchen e colocou na ruiva, que acabou indo para a roça.

Com o outro poder, Pétala imunizou Rosiane da puxada da baia e Deborah Albuquerque acabou escolhendo Ingrid para ocupar o terceiro banco da berlinda. Já no resta um, o grupo de Kerline se confundiu achando que a Rosiane estava imune e não salvou a peoa.

