“Pantanal” acelera e parto de Guta já tem data para acontecer

No remake de "Pantanal", Guta terá um parto prematuro (João Miguel Júnior/Globo)

Mesmo com a briga com Tenório (Murilo Benício), Guta (Julia Dalavia) teve uma das gestações mais discretas em “Pantanal” e, nesta terça-feira (27), após uma passagem de tempo, a filha do grileiro e de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) entra em trabalho de parto.

Na cena, Guta comenta com Marcelo (Lucas Leto) que está sentindo um aperto na barriga e dores nas costas, o rapaz logo fica nervoso e pergunta se seriam as contrações. Guta, de forma irônica, diz que não tem ideia, já que nunca teve filho antes.

Desesperado, o filho de Zuleica (Aline Borges) começa a arrumar a mala da maternidade e decide que vai levá-la para a capital. Mas, a jovem pede para que o amado não entre em pânico.

Nas fotos, é possível ver a mãe de Marcelo chegando para examinar Guta e reforça o pedido ao filho, explicando que a Guta está bem e saudável, assim como o bebê.Mas, as contrações não demoram a aumentar, tendo intervalos cada vez menores, demonstrando que Guta está entrando em trabalho de parto prematuramente.

"Pantanal": Antes do parto, Marcelo (Lucas Leto) fica preocupado com as dores de Guta (João Miguel Júnior/Globo)

Enquanto isso, Tenório e Renato (Gabriel Santana) aguardam na sala, tensos e preocupados, sem saber direito se tudo o que ouvem vindo de lá de dentro é normal. Em um determinado momento, Zuleica deixa o local e avisa que está tudo bem com a enteada.

Mas, dentro do quarto, Guta fica assustada ao saber que está em trabalho de parto e como não dá tempo de ir até a maternidade, o bebê vai nascer na fazenda: : “Não, Zuleica. Não é a hora ainda”, falará a jovem, enquanto Marcelo providencia alguns materiais necessários para realizar o procedimento.

No remake de "Pantanal", Guta ( Julia Dalavia ) entra em trabalho de parto e tem o bebê com assistência de Zuleica (Aline Borges) (João Miguel Júnior/Globo)

Em seguida, a mãe de Marcelo começará a orientar a enteada como ela deve proceder para empurrar o bebê para fora. Mesmo com muita dor, Guta segue as orientações e Marcelo vai para a sala para ficar com o Tenório e o irmão aguardando o nascimento do filho.

Horas após as primeiras contrações, Guta dá à luz ao filho e todos escutam o choro do recém-nascido, que toma conta da casa e deixa todos emocionados: “Nasceu! Vocês tão ouvindo? Nasceu!”, comemora Tenório, que antes tinha ficado revoltado com a ideia de ter um neto de Marcelo e Guta.

Em "Pantanal", Zuleica (Aline Borges) fará o parto de Guta (Julia Dalavia) (João Miguel Júnior/Globo)

Marcelo também fica emotivo e corre para ver Guta e o herdeiro: “Eu não aguento… eu vou lá”, dirá o jovem, que entra no quarto e chora ao ver o filho pela primeira vez.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Quando acabar, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

