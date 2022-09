Os clássicos não cansam? Reprise de “Chocolate com Pimenta” agradou na TV e web

A edição especial de “Chocolate com Pimenta” mostrou, mais uma vez, que a Globo deve investir na exibição de novelas no período da tarde. Como aconteceu com “O Cravo e a Rosa”, primeira trama na faixa das 15 horas, o enredo agradou a audiência, deixando a emissora em primeiro lugar.

De acordo com dados prévios do Ibope, a novela de Walcyr Carrasco, que tem Mariana Ximenes e Murilo Benício como protagonistas, registrou ótimos índices, superando em 60% o primeiro capítulo da edição especial de “O Cravo e a Rosa”.

Além da audiência, a produção, que foi exibida originalmente em 2003, dominou as redes sociais, deixando a #ChocolateComPimenta entre as mais usadas. A personagem Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes também foi destaque na web e ganhou uma hashtag.

Para Walcyr Carrasco, autor da novela, o sucesso vem da química entre os atores: “Acho que o encantamento da novela se repetirá, é uma química que aconteceu, e que toca o coração do público”.

Sucesso no streaming da Globo

A novela “Chocolate com Pimenta” também foi sucesso garantido quando entrou no catálogo da plataforma de streaming Globoplay, deixando outros clássicos da dramaturgia para trás.

Na época, a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) tomou o lugar de “Tieta”, novela exibida originalmente em 1989, que reinou no topo das novelas mais assistidas pelos assinantes. Segundo a Globo, a novela de Walcyr Carrasco teve 989.077 de horas assistidas e Tieta contabilizou 835.102 horas.

A produção também empurrou “Vale Tudo”, de 1988, e “O Clone”, de 2001, que seguiam em boas posições no ranking. A lista das produções mais assistidas também conta com “A Favorita”, de 2008, que está no ar no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Além dos protagonistas, a novela de Walcyr Carrasco conta com Ary Fontoura, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Fúlvio Stefanini, Lília Cabral, Laura Cardoso, Osmar Prado, Denise Del Vecchio, Rosamaria Murtinho, Rodrigo Faro, Samara Felippo, Nívea Stelmann, Jorge Fernando, Marcos Frota e Guilherme Leicam.

