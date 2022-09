O último casamento de “Pantanal”: Fotos revelam os looks de Filó e Zé Leôncio

Falta pouco para o último capítulo de “Pantanal”, que contará com uma grande festa de casamento comunitário, que vai unir os casais Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) e Ima (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos), além de boa parte do elenco da novela das nove.

Antes da cena ir ao ar, algumas fotos já deram o spoiler dos looks usados pelos noivos. Em uma imagem que reúne os três casais, as noivas usam vestidos brancos, como manda o figurino, mas cada uma com sua personalidade. Filó e Irma optaram por não usar o véu, mas a mãe de Tadeu colocou uma flor para prender o cabelo e a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) está sem nenhum acessório. Já Zefa está com um look tradicional.

Casamento coletivo será exibido no último capítulo de "Pantanal" (Victor Pollak/Globo)

Já os noivos aparecem usando a mesma roupa. Na foto, José Leôncio, Tadeu e José Lucas usam um terno creme e camisa branca, mas sem gravata. O único detalhe que diferencia os looks é o cinto. Além disso, enquanto os filhos optaram por usar uma camisa mais aberta, o rei do gado surge com uma camisa totalmente fechada e com uma rosa presa no peito.

"Pantanal": Zé Leôncio (Marcos Palmeira), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) usam a mesma roupa no casamento (Victor Pollak/Globo)

A festa também vai reunir muitos convidados, como Jove e Juma (Alanis Gillen), Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto), que já estão com o herdeiro no colo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) e Zuleica (Aline Borges) e Renato (Gabriel Santana), que aparecem se divertindo e dançando ao som dos violeiros.

Último casamento de "Pantanal" reúne elenco da novela (Divulgação/Globo)

Além deles, o casamento de Zé Leôncio e Filó, Tadeu e Zefa e Ima e José Lucas também reúne convidados especiais, como Cristiana Oliveira, a Juma da primeira versão da novela “Pantanal”, Ingra Lyberato, Giovanna Gold e Sérgio Reis, que também fizeram parte do elenco original da trama e voltam como amigos dos noivos.

Marcos Palmeira suge ao lado de Ingra Lyberato, Cristiana Oliveira e Giovanna Gold, que fizeram parte da versão original de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Quando acabar, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

