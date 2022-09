No “Encontro”, Luiza Martins mostra projeto solo e emociona os fãs: “Que garra!”

Luiza Martins canta no palco do "Encontro com Patrícia Poeta" (Reprodução/Globo)

A cantora Luiza Martins, que fazia dupla com Maurílio, que morreu em dezembro de 2021, esteve no palco do “Encontro” e movimentou as redes sociais, que criticou a ideia de colocar a famosa para “assistir o programa”.

“Só para variar, o programa leva a cantora para ficar sentada assistindo e quando vai cantar é cortada. Desrespeito!”, escreveu uma anônima nas redes sociais.

Mas, os fãs não ficaram apenas nas críticas e elogiaram a força de Luiza Martins em continuar seguindo a vida artística: “Eu estou chorando vendo a Luiza Martins cantar sozinha no ‘Encontro’. Amo de mais”, enfatizou uma fã da cantora.

Outro anônimo disse que a cantora é uma mulher forte: “Luiza Martins no ‘Encontro’ . Que garra , que força seguir em frente sem a presença do seu grande parceiro e amigo Maurílio. Sucesso”

Para quem não se lembra, o cantor sertanejo Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação do DVD “Não é o Fim do Mundo”, da dupla Zé Felipe e Miguel. Ele foi levado ao hospital e após três paradas cardíacas foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

Apesar da gravidade do caso, o sertanejo apresentou sinais de melhora durante a internação e chegou a ser transferido do Hospital Jardim América, o mais perto do local do show, para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

Look de Patrícia Poeta chama a atenção dos fãs

Não é de hoje que os looks de Patrícia Poeta no “Encontro” estão chamando a atenção da audiência do matinal e, nesta terça-feira (27), a apresentadora apostou em roupas leves e apenas duas cores. Quem acompanhou o programa da Globo viu a famosa com uma blusa branca de manga longa e com uma calça azul claro, que cobria o sapato da apresentadora, que também era branco.

No Twitter, uma telespectadora elogiou a composição e disse ainda que tudo poderia ter dado errado: “Amei esse tom de azul da calça da Patrícia Poeta. Geralmente, essa cor fica infantilizada, mas nessa composição ficou legal”, escreveu a anônima.

