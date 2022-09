Netflix: Este é o mistério presente em ‘Enola Holmes 2’

Desde que ‘Enola Holmes’ chegou à Netflix, em setembro de 2020, e com o final que ficou em aberto, os fãs de Millie Bob Brown têm se perguntado sobre a sequência. Como informado pela Netflix no último fim de semana, no evento Tudum, ' Enola Holmes 2′ chega ao catálogo do streaming em 4 de novembro. Veja o trailer abaixo.

Millie Bob Brown retorna ao papel protagonista ao lado de Henry Cavill, que interpreta o famoso detetive Sherlock Holmes.

O segundo filme começa depois que uma jovem que trabalha em uma fábrica de fósforos contrata Enola para localizar sua irmã desaparecida. Em pouco tempo, ela se vê envolvida em uma perseguição de alto risco por Londres, viajando do submundo industrial decadente da cidade para as festas de gala da alta sociedade.

Os principais personagens retornam e isso inclui Millie Bob Brown (Enola Holmes), Henry Cavill (Sherlock Holmes) e Helena Bonham-Carter (Eudoria Holmes). Além disso, temos o retorno de Adeel Akhtar como Lestrade, Susan Wokoma como Edith e Louis Partridge retorna como potencial interesse amoroso de Enola, Tewkesbury.

Sinopse oficial

Depois de resolver com sucesso seu primeiro caso, a jovem Enola está seguindo os passos de seu irmão famoso enquanto tenta abrir sua própria agência de detetives (e espero sair da sombra de Sherlock).

Harry Bradbeer continua dirigindo e o roteiro é obra do roteirista original de Enola Holmes, Jack Thorne.

Novos personagens

Além dos personagens citados acima, outros atores compõem o elenco. São eles: David Thewlis, que interpreta um policial esquisito, e Sharon Duncan-Brewster, que esteve em ‘Duna’, se junta à sequência “como um novo personagem misterioso com laços com o caso que Enola está investigando”.

O filme também apresenta os seguintes atores em papéis ainda não especificados: Hannah Dodd, Gabriel Tierney, Abby Hern e Serranna Su-Ling.