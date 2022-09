Motorizada no luxo: Juliette grava passeio com moto de R$ 30 mil (Reprodução/Instagram @juliette)

Após vencer a edição 21 do ‘Big Brother Brasil’, Juliette ascendeu financeiramente não apenas pelo valor do prêmio, mas também pela visibilidade do lado de fora que gerou reconhecimento e trabalhos na música e publicidade. Após aparecer com um carro avaliado no mesmo valor recebido do reality, a ex-BBB surgiu motorizada em um passeio.

Juliette gravou um vídeo passeando pelas ruas do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com uma nova aquisição. Pilotando a moto, a cantora usou como trilha a música ‘SAOKO’ da cantora espanhola Rosalía, no qual faz referências com o veículo.

De acordo com informações do portal Extra, o veículo é uma Yamaha MT-03 2021, que custa cerca de R$ 30 mil. Embora motorizada, a cantora realizou uma aquisição ainda mais cara recentemente: Uma Land Rover de mais de R$ 1 milhão.

Com 32 anos de idade, Juliette comprou um modelo luxuoso da Land Rover, 100% elétrico, podendo ultrapassar R$ 1,6 milhão. O valor do veículo pode ser avaliado em quantia superior ao prêmio do reality show em que recebeu a vitória.

VÍDEO: Juliette exibe carro de luxo de mais de R$ 1 milhão (Reprodução/Instagram @juliette)

Em entrevista ao podcast ‘Milkshake’, Juliette revelou ter sido sua maior compra de luxo e classificou a compra como um presente para si mesma.

“Comprei um carro. Estava andando muito de motorista e isso me tira autonomia. Eu queria ir para um canto e era complicado. Sei lá, eu quero sair sozinha ou com meu irmão. Comprei um carro que é razoavelmente caro, mas tinha que ser um carro seguro e maior. O mais caro foi isso. Mas comprei coisa para meu irmão e para minha família”, declarou ela.

