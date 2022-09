Michelle Bolsonaro virou alvo de piadas na web após criticar Bruna Marquezine

A primeira-dama Michelle Bolsonaro se tornou alvo de críticas e piadas entre internautas na noite da última segunda-feira (26) após falar mal da atriz Bruna Marquezine.

A artista apareceu usando um look ousado da grife Burberry, cheio de transparências e recortes, deixando visível um biquíni preto que ela usava por baixo.

Ela estava cumprindo agenda profissional em Londres, no desfile da marca, e acabou sendo elogiada pelo rapper estadunidense Kanye West enquanto estava na plateia.

O apresentador de TV Francisco Campelo, porém, entrou no time de pessoas que desaprovaram a roupa da famosa. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, seguidora do colunista, também criticou a escolha de Bruna nos comentários da postagem de Campelo.

“A pessoa gosta de ser feia e vulgar”, escreveu Michelle.

Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram)

Não demorou para os fãs da atriz e demais críticos à própria Michelle Bolsonaro começarem a rebater o posicionamento da primeira-dama.

“É de uma ousadia enorme querer falar da aparência da Bruna”, escreveu uma internauta.

a michelle bolsonaro chamando a bruna marquezine de feia e vulgar, é de uma OUSADIA enorme querer falar da aparência da bruna quando é casada com um estrupício — ؘlet (@ftjelieber) September 27, 2022

“Essa mulher tem sérios problemas”, debochou outro.

vivi pra ver a Michelle Bolsonaro,

falar que a Bruna Marquezine é feia e vulgar.

Kkkkkk essa mulher tem sérios problemas — 🦕 (@bfourlan) September 27, 2022

“Rindo que Bruna Marquezine foi elogiada por Kanye West e criticada por Michelle Bolsonaro... Venceu duas vezes”, ironizou um terceiro.

rindo que bruna marquezine foi elogiada por kanye west e criticada por michelle bolsonaro... venceu duas vezes — Alexandre (@Iexandre) September 27, 2022

Outros internautas não aguentaram e começaram a fazer piadas com a esposa do presidente Jair Bolsonaro.

a michelle bolsonaro beija a boca do bolsonaro e tem coragem de chamar a bruna marquezine de “feia e vulgar” por ter usado um vestido de renda pic.twitter.com/19UjCcrI4a — faby (@fabyollaverass) September 27, 2022

Bruna Marquezine: 27 anos de carreira



Michelle bolsonaro: 27 pílulas de viagra misturadas no café do bolsonaropic.twitter.com/It7HX8OjaA — t@n (@weekndzy) September 27, 2022

Bruna Marquezine: atriz internacional

michelle bolsonaro: esposa de uma múmia em decomposição.pic.twitter.com/CyurloiRJO — Geovane (@Eigeovanelima) September 27, 2022

Mas para outros, mais ligados a política, tudo não passou de uma tentativa de controlar o debate na internet, evitando que investigações fossem associadas ao seu nome.

“Michelle Bolsonaro ataca Bruna Marquezine gratuitamente numa tentativa de levantar cortina de fumaça e esconder as transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro descobertas pela PF. Mensagens indicam pagamento de contas de pessoas ligadas à família presidencial”, lembrou uma conta no Twitter.

Michelle Bolsonaro ataca Bruna Marquezine gratuitamente numa tentativa de levantar cortina de fumaça e esconder as transações suspeitas em gabinete de

Bolsonaro descobertas pela PF. Mensagens indicam pagamento de contas de pessoas ligadas à família presidencial. COMPARTILHEM! — JARBAS (@colejarbas) September 27, 2022

Muita coincidência Michelle Bolsonaro criticar Bruna Marquezine, atriz renomada, no mesmo dia em que mais um escândalo de corrupção de seu marido vem a tona, não acham? — Cecília Ferramenta 1377 🔧 (@ceciliaf1377) September 27, 2022

E Bruna Marquezine, que segue na Europa com sua agenda profissional, preferiu rebater a crítica sem responder diretamente, mas compartilhando pelos stories de sua conta no Instagram a investigação no gabinete de Bolsonaro.

Story de Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

