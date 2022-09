Atriz de ‘Euphoria’ recebe papel principal para estrelar em ‘A Freira 2’

Intérprete de Gia Bennett no drama da HBO Max, ‘Euphoria, Storm Reid irá assumir papel de protagonista no próximo filme do universo ‘Invocação do Mal’. De acordo com informações do THR, a atriz está escalada para ‘A Freira 2′. Contudo, não foram entregues mais informações sobre elenco ou papel a ser interpretado por Reid.

O portal aponta que a história da sequência “ainda se passa na década de 1950 e a Freira a ainda não foi derrotada como alguns acreditavam.”

Storm Reid ganhou certo destaque em ‘Euphoria’, ao dar vida à personagem irmã da protagonista, Rue Bennett, interpretada por Zendaya. Na trama, a jovem lida com sua “anulação” por ter que conviver com uma irmã viciada em drogas, dentro de um complexo de revolta, amor e tristeza.

‘Invocação do Mal 2′ recebeu o primeiro spin-off com o nascimento de ‘A Freira’, com Bonnie Aarons liderando o papel da entidade do mal. A história acontece em um mosteiro em 1952 e revela o combate às possessões do mal por parte de um padre e uma jovem freira, interpretados por Demian Bichir e Taissa Farmiga. Com roteiro assustador – e de arrepiar os cabelos – o lançamento recebeu maior bilheteria dos filmes de ‘Invocação do Mal’.

Veja mais: ‘A Órfã 3′ pode acontecer? Tudo o que se sabe até o momento

Trama do spin-off ‘A Freira’

“Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre assombrado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento em um campo de batalha.”

Lançado em 2018, ‘A Freira’ fez grande sucesso como spin-off da franquia de ‘Invocação do Mal’. Além de um roteiro assustador, a caracterização bizarra de Bonnie Aarons granhou grande destaque como a entidade maligna. O filme também é marcado por seus diversos cortes de ‘jump scares’ (pulos de susto) causados no espectador.

Abaixo você confere o trailer do primeiro filme: