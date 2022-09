Ana Maria conhece tempero com seu nome e alerta sobre preço: “Eu me assustei”

Ana Maria Braga virou nome de tempero e, no “Mais Você” desta terça-feira (27), a apresentadora rodou o Brasil para falar do condimento que serve para cozinhar frango e carne.

“Já fizemos muitas receitas aqui no programa. Frango, então, foram centenas. Em determinado momento, aqui no nosso programa surgiu um tempero chamado Ana Maria, que ganhou vida próprio”, comentou a veterana das manhãs da Globo.

Durante a matéria, uma fã de Ana Maria declarou que ama o tempero e que sempre tem em casa. Já outro perfil brincou com a fama da veterana da TV: “Você vê que a pessoa atingiu o auge de ser conhecida quando a cultura popular dá a um tempero o nome dela. Isso aconteceu inconsciente, simplesmente acordamos e o tempero Ana Maria já existia!”.

Depois, a famosa alertou os fãs com o preço de um tempero Ana Maria vendido em São Paulo: “Eu me assustei com o preço, custou R$ 115,00 em meio quilo de tempero. Existe tudo quanto é preço, mas nem se tivesse aquele açafrão espanhol custaria isso”, criticou a famosa.

Antes de chamar o intervalo do “Mais Você”, Ana parabenizou a ideia e disse que poderia criar um tempero no futuro: “Está todo mundo de parabéns e eu espero que vocês continuem fazendo sucesso. Quem sabe se um dia eu não lanço um tempero e eu chamo de Ana Maria Braga Real”, brincou a comandante do matinal da Globo.

Fãs também alertam nas redes sociais

O tempero também assustou a audiência do “Mais Você”, que repercutiu o valor pago pela produção do programa da Globo. No Twitter, um anônimo ficou sem chão: “Caro o tempero da Ana Maria. Mais de 200 reais o quilo!”, escreveu o fã do matinal, que usou um emoji com cara de susto.

Outra telespectadora disse que o condimento está muito caro: “Pagaram caro neste tempero Ana Maria! Aqui em minha cidade, Campinas, pago em torno de cinco reais, em cada 100 gramas”.

O tempero da @ANAMARIABRAGA custa 220 Reais o Kilo, sendo que a comida sem sal é mais saborosa e grátis! #Sarcasmo #MaisVoce — Dansca (@Dansca1) September 27, 2022

