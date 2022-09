“Pantanal”: Muda e Tibério separados? Veja como será a próxima briga do casal

O casamento de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) parece ter ficado em segundo plano no remake de “Pantanal” e, na reta final da novela da Globo, o casal passará por novos problemas.

Tudo começa quando Muda segue com o plano de matar Tenório (Murilo Benício), que também tem Alcides (Juliano Cazarré) como um de seus inimigos. Mas, a jovem descobre que Juma (Alanis Guillen) não quer mais seguir com a ideia e acaba discutindo com o marido.

Na cena, prevista para ir ao ar em breve, a personagem de Bella Campos, ficará tão indignada que desconta tudo em cima de Tibério: “Tá feliz agora? Por tua culpa nem a Juma mais quer saber de me ajudar”, disparará ela, que coloca seu casamento em risco.

Em Pantanal, Muda (Bella Campos) e Alcides (Juliano Cazarré) planejam matar Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

Ao ouvir o lamento da esposa, Guito então diz que Juma tem motivo para desistir do plano, mas Muda segue com raiva e fala da morte do jagunço contratado pelo grileiro: “O Solano ela matou… É. Viro onça e matou!”.

Em seguida, o peão de José Leôncio (Marcos Palmeira) segue dando os motivos da menina-onça: “E também comeu as orelhas do sujeitinho que atacou vocês duas na beira d’água, tá lembrada? Mas ela tinha as razão dela… Tava se defendendo… Que nem a mãe dela, que morreu lutando”, rebate o peão.

Pantanal: Grávida, Juma (Alanis Guillen) vira onça e mata jagunço de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

A briga entre Muda e Tibério fica cada vez mais forte e, mesmo ela dizendo que tem os seus motivos para ver Tenório morto, o marido diz que não acredita nela: “Pois eu não tenho… E nem acredito nessa história, do jeito que você conta”, confessa ele.

Revoltada, a jovem diz que Tibério não a ama o suficiente, já que não faz o que ela quer e ameaça pedir o divórcio: “Então me larga, ara! Vamos cada um para um canto”, soltará ela. Por fim, ele concorda: “Se for essa a sua vontade, eu largo”.

