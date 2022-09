“Pantanal”: Antes de morrer, Tenório revela qual seu maior arrependimento

É difícil de acreditar, mas Tenório (Murilo Benício) vai revelar que se arrepende de ter deixado Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Na reta final de “Pantanal”, o grileiro terá um momento de reflexão e dirá que este foi o seu único erro.

Na cena, prevista para ir ao ar em breve, o vilão do remake da Globo estará sozinho e fará uma rápida passagem por sua vida, lembrando da morte dos pais: “É, Tenório... Pra um sujeito que escapou de rolar pela ribanceira num caminhão de boia fria, você até que chegou longe demais”, começa ele.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Em seguida, o vilão afirma que não tem remorso de suas ações: “E não tem que guardar remorso de nada. Não foi você quem botou preço na justiça, você só viu que ela pendia sempre pro lado do ouro”.

Ainda na cena, onde ele faz o pensamento em voz alta, Tenório fala dos filhos e de sua ex-esposa: “E teus filhos só tão voando agora, porque o pai deles aprendeu isso cedo! Já ganhei e já perdi muito nesse jogo que é a vida... E, de tudo o que perdi, só lamento ter perdido você, Bruaca. Você nunca entendeu o tanto que eu te gostava... Maldita!”, admitirá o vilão da novela da Globo.

Maria volta à fazenda de Tenório

Falando em Maria Bruaca, a ex-esposa de Tenório voltará para fazenda do vilão. Em cenas que vão ao ar nesta segunda-feira (26), ela vai visitar a filha Guta (Julia Dalavia) na casa onde morava.

Depois de ser bem recebida por Zuleica (Aline Borges), a dona de casa começa a conversar com a filha e o desconforto acontece. Tudo porque Guta começa a questioná-la sobre seu relacionamento com Alcides (Juliano Cazarré), que neste momento não está presente, pois a espera do lado de fora.

Em "Pantanal", Maria (Isabel Teixeira) diz à Guta (Julia Dalavia) que vai para o Sarandi com Alcides (Juliano Cazarré) (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Guta diz que não confia nele e sugere que o peão possa querer se aproveitar de sua mãe, agora que ela tem terras em seu nome. Maria fica ofendida, defende o companheiro e seu relacionamento, deixando claro para a filha que ele foi a melhor coisa que lhe aconteceu desde que descobriu que Tenório mantinha outra família em São Paulo. Por fim, Maria se despede dizendo a Guta que vai para o Sarandi antes do nascimento do neto.

