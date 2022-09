Marido de Jojo Todynho faz novo procedimento estético; saiba qual foi

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, contou aos seus seguidores que realizou um novo procedimento estético no rosto. Pelo Instagram, o oficial do Exército e influenciador digital mostrou o resultado em vídeos postados nos stories.

“Eu não tinha preenchimento nenhum. Resolvi preencher um pouco e ficou excelente, um rosto muito mais harmônico. Preenchi um pouco a maçã do rosto e ficou excelente, gostei muito da minha harmonização”, disse ele em uma sequência de vídeos, postados no fim de semana.

No entanto, este não é o primeiro procedimento feito por Lucas Souza. Em julho de 2022, o marido de Jojo Todynho viajou para São Paulo para fazer um procedimento estético de harmonização facial.

Na época, ele também usou o seu perfil na rede social para mostrar o resultado. Em vídeos, divulgados nos stories, o curitibano surgiu com os traços de seu rosto mais fino e a mandíbula mais marcada em relação ao que era.

Vida de influenciador digital

Após assumir o romance com a cantora, Lucas Souza deixou de ser considerado um anônimo e seguiu os passos da esposa, usando suas redes sociais para ganhar dinheiro e influenciar pessoas.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, aproveita camarote no Rock in Rio 2022 (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Sendo um dos nomes mais comentados na web, o oficial do exército acabou ganhando muitos seguidores e, em 2022, assinou com a mesma empresa que cuida da carreira de Jojo Todynho e de outros famosos, como Rafinha Batos e Cesar Filho.

Além disso, Lucas também mudou a sua biografia no Instagram e está disponibilizando o seu e-mail profissional com o contato da agência, que é de propriedade de Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro.

Lucas abandonou as redes sociais

Antes da fama, Lucas Souza chegou a apagar o seu perfil do Instagram por causa de haters, que atacaram o marido de Jojo Todynho no início do casamento. Na época, ele alegou que precisava dar um tempo das redes e denunciou os ataques.

Lucas Souza vira influenciador digital (Reprodução/Instagram)

“Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”, disse ele.

Em seguida, o marido de Jojo decidiu apagar sua conta no Instagram. O oficial ainda disse que recebeu mensagens afirmando que ele nunca poderia ter se envolvido com uma “mulher fora dos padrões de beleza da sociedade”.

